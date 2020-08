കാസര്‍കോട്: കാസര്‍കോട് പൈവളിക കന്യാലയില്‍ ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലുപേര്‍ വെട്ടേറ്റ് മരിച്ചു. സഹോദരങ്ങളായ ബാബു(70), വിട്ടല്‍(60), സദാശിവന്‍(55), ദേവകി(48) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

ഇവരുടെ സഹോദരി ലക്ഷ്മിയുടെ മകനായ ഉദയ(40)യാണ് കൊലപാതകങ്ങള്‍ നടത്തിയതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഇയാള്‍ക്ക് മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടോടെയാണ് സംഭവം. ഉദയയുടെ അമ്മ ലക്ഷ്മി ആക്രമണത്തില്‍നിന്ന് ഓടിരക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.

content highlights: four people hacked to death by youth in kasargod