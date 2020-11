ഹൈദരാബാദ്: ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ കുർണൂലിൽ നാലംഗ കുടുംബം ട്രെയിനിന് മുന്നിൽ ചാടി ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ രണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറസ്റ്റിൽ. സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറായ സി.ഐ. സോമശേഖർ റെഡ്ഡി, കോൺസ്റ്റബിൾ എച്ച്. ഗംഗാധർ എന്നിവരെയാണ് ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാക്കുറ്റത്തിന് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പോലീസിന്റെ പീഡനം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെയാണ് തങ്ങൾ ജീവനൊടുക്കുന്നതെന്ന് കുടുംബം നേരത്തെ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് കുർണൂൽ നന്ദയാലിലെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറായ അബ്ദുൾ സലാം(45) ഭാര്യ നൂർജഹാൻ(40) മക്കളായ സൽമ(14) ദാധി ഖലന്ധർ(10) എന്നിവരെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മോഷണക്കേസുകളിൽ പ്രതിയായ സലാമും കുടുംബവും ജീവനൊടുക്കിയതാണെന്നായിരുന്നു പോലീസിന്റെ പ്രതികരണം. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് സലാമിന്റെ ഫോണിൽനിന്ന് പോലീസിനെതിരേയുള്ള വീഡിയോ കണ്ടെടുത്തത്. ജീവനൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുടുംബത്തോടൊപ്പം റെക്കോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ പോലീസുകാർ കള്ളക്കേസിൽ പ്രതി ചേർത്തതാണെന്നും രണ്ട് പോലീസുകാരുടെ ഉപദ്രവം സഹിക്കാനാവാതെയാണ് ഈ കടുംകൈ ചെയ്യുന്നതെന്നും സലാം വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ സംഭവം വിവാദമാവുകയും ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു.

നേരത്തെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ജൂവലറിയിൽ നടന്ന മോഷണത്തിലാണ് സലാമിനെ പോലീസ് ആദ്യം പിടികൂടുന്നത്. ജൂവലറി ഉടമയുടെ പരാതിയിൽ അറസ്റ്റിലായ സലാം പിന്നീട് പുറത്തിറങ്ങി. ഇതിനുശേഷം ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ചാണ് കുടുംബം പുലർത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഓട്ടോയിൽനിന്ന് ഒരു യാത്രക്കാരന്റെ ബാഗ് മോഷ്ടിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് സലാമിനെ പോലീസ് വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. എന്നാൽ താൻ നിരപരാധിയാണെന്നും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെയും കുടുംബത്തെയും നിരന്തരം ഉപദ്രവിക്കുകയാണെന്നുമാണ് സലാം വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്.

സലാമിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും വീഡിയോ പുറത്തുവന്നതോടെ രണ്ട് ഐ.പി.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥരടങ്ങുന്ന പ്രത്യേക സംഘത്തെ ഡി.ജി.പി. അന്വേഷണത്തിന് നിയോഗിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നാണ് കുടുംബത്തെ ഉപദ്രവിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച പോലീസുകാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സലാമിനെ ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയെന്നും ഇതിനെത്തുടർന്നാണ് അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങിയതെന്നും ഡി.ജി.പി. ഗൗതം സാവാങ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)

