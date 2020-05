ലഖ്‌നൗ: വാടക കൊലയാളികളെ ഉപയോഗിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍. ഉത്തര്‍പ്രദേശ് പ്രയാഗ് രാജിലെ വ്യാപാരിയായ ആതിഷ് എന്നയാളെയാണ് പോലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കൃത്യം നടത്തിയ വാടക കൊലയാളി അനൂജ് ശ്രീവാസ്തവ, സഹായി ഉമേന്ദ്ര ദ്വിവേദി, ആതിഷിന്റെ കാമുകി രഞ്ജന ശുക്ല എന്നിവരെയും പോലീസ് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്.

വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ആതിഷിന്റെ പിതാവ് തുളസിദാസ്(65), മാതാവ് കിരണ്‍(60), ഭാര്യ പ്രിയങ്ക(22) സഹോദരി നിഹാരിക(37) എന്നിവരെ വീട്ടിനുള്ളില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ആതിഷ് രാവിലെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് നാലുപേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടത്. തുടര്‍ന്ന് പോലീസില്‍ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. വീട്ടില്‍നിന്ന് പണവും ആഭരണങ്ങളും നഷ്ടമായിരുന്നു. ഇതോടെ മോഷണത്തിനിടെ നടന്ന കൊലപാതകമായിരിക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രാഥമിക നിഗമനം.

സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് പ്രാഥമികാന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും പ്രതികളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതിനിടെ വീട്ടിലെ സിസിടിവി ക്യാമറകളുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ റെക്കോഡ് ചെയ്തത് വീണ്ടെടുക്കാന്‍ പോലീസ് ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആതിഷ് ഇതിന്റെ പാസ് വേര്‍ഡ് പറഞ്ഞുനല്‍കാന്‍ കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഇതോടെയാണ് ആതിഷിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതമാക്കിയത്.

ഇയാളെ പിന്നീട് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് വിശദമായി ചോദ്യംചെയ്തതോടെയാണ് കൊലപാതകത്തിലെ ദുരൂഹതകള്‍ ചുരുളഴിഞ്ഞത്. കാമുകിയുടെ നിര്‍ദേശംപ്രകാരം താന്‍ തന്നെയാണ് വാടക കൊലയാളികളെ ഉപയോഗിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് യുവാവ് പോലീസിനോട് സമ്മതിച്ചു. മോഷണത്തിനിടെ നടന്ന കൊലപാതകമെന്ന് വരുത്തിതീര്‍ക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതി. എട്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് കൊലയാളികളെ ഏര്‍പ്പാടാക്കിയത്.കൃത്യം നടത്തിയവര്‍ ഇതിനായി വീട്ടിലെ പണവും ആഭരണങ്ങളും മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ആതിഷ് കുറ്റം സമ്മതിച്ചതിന് പിന്നാലൈ കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്ത കാമുകി രഞ്ജന ശുക്ലയെയും കൃത്യം നടത്തിയ അനൂജ് ശ്രീവാസ്തവയെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കൃത്യം നടത്താന്‍ ഉപയോഗിച്ച കത്തിയും പ്രതികള്‍ സഞ്ചരിച്ച കാറും കഴിഞ്ഞദിവസം പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു. ആതിഷിന്റെ വീട്ടില്‍നിന്ന് പ്രതികള്‍ കവര്‍ന്ന ഒരു ലക്ഷം രൂപ, സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങള്‍, മൊബൈല്‍ ഫോണുകള്‍ എന്നിവയും പോലീസ് വീണ്ടെടുത്തു.

