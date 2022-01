കാഞ്ഞങ്ങാട്: രണ്ടിടങ്ങളിലായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ എം.ഡി.എം.എ. മയക്കുമരുന്നും തോക്കുമായി നാലുപേരെ ഹൊസ്ദുർഗ് പോലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തു. ആറങ്ങാടി, ആവിക്കര പ്രദേശങ്ങളിലെ വീട്ടിലും വാടക ക്വാർട്ടേഴ്സിലുമാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. ആറങ്ങാടിയിലെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ എൻ.എ.ഷാഫി (35), മീനാപ്പീസിലെ മുഹമ്മദ് ആദിൽ (26), വടകരമുക്കിലെ കെ.ആഷിക് (28) എന്നിവരും ആവിക്കരയിലെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ആഷിക് മുഹമ്മദു(24)മാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

ആറങ്ങാടിയിലെ മൂന്നംഗസംഘത്തിൽനിന്ന് പോലീസ് 22.48 ഗ്രാം എ.ഡി.എം.എ. മയക്കുമരുന്ന്, ഇത് അളക്കുന്ന രണ്ടു ഇലക്ട്രോണിക്‌ യന്ത്രം, എയർഗൺ, 45,000 രൂപ, ഏഴ് സെൽഫോൺ എന്നിവയാണ് പിടിച്ചത്.

വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഷാഫിയുടെ ആറങ്ങാടിയിലെ വീട്ടിൽവച്ച് ഇയാളും മുഹമ്മദ് ആദിലും ആഷിക്കും ചേർന്ന് മയക്കുമരുന്ന് ചെറുപാക്കറ്റുകളിലാക്കുന്ന വിവരമറിഞ്ഞ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ.പി.ഷൈനിന്റെ നേതൃത്വത്തിലെത്തിയ സംഘം മൂന്നുപേരെയും പിടികൂടുകയായിരുന്നു. 1.450 ഗ്രാം എ.ഡി.എം.എയുമായാണ് ആവിക്കരയിലെ ആഷിക്ക് മുഹമ്മദ് പോലീസ് പിടിയിലായത്. പ്രതികളെ ഹൊസ്ദുർഗ് ഒന്നാംക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് (ഒന്ന്) കോടതി രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

2019-ൽ മയക്കുമരുന്നുമായി പിടിയിലായ ആളാണ് ഷാഫി. അന്ന് 17 ഗ്രാം എ.ഡി.എം.എ. ആണ് പിടിച്ചത്. ആറുമാസത്തിനിടെ ജാമ്യം കിട്ടി പുറത്തിറങ്ങിയ ഇയാൾ വീണ്ടും ഇതേ പണിയിലേർപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ആവിക്കരയിലെ ആഷിക് മുഹമ്മദും മയക്കുമരുന്ന് മൊത്തമായി വാങ്ങി വിൽപ്പന നടത്തുന്നയാളാണെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

ഗ്രാമിന് 3,500 രൂപ; ആവശ്യക്കാർ തേടിയെത്തും

മയക്കുമരുന്നുമായി അറസ്റ്റിലായവരെ ചോദ്യംചെയ്തപ്പോൾ പോലീസിനു കിട്ടിയത് ജില്ലയിൽ വൻതോതിൽ മയക്കുമരുന്ന് എത്തുന്നുവെന്ന ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരം. പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും മയക്കുമരുന്ന് വിൽപന കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. ഇത്തരം രഹസ്യകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യക്കാരെത്തും. ഒരു ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എ. വിറ്റാൽ 3,500 രൂപ കിട്ടുമെന്നും ഇതിൽ 50 ശതമാനവും ലാഭമാണെന്നും പ്രതികൾ പോലീസിനോടു പറഞ്ഞു. അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നെത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് താൻ കാസർകോട്ടെ ഒരു സംഘത്തിൽനിന്നാണ് വാങ്ങിയതെന്ന് ഷാഫി മൊഴി നൽകി.

ഇത് ചെറുപാക്കറ്റുകളിലാക്കാൻ മുഹമ്മദ് ആദിലും ആഷിക്ക് വടകരമുക്കും ഷാഫിയുടെ വീട്ടിലെത്തും. രാത്രിയിലാണ് ഈ ജോലി. ഇവർ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായും പോലീസിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

എം.ഡി.എം.എ. കുപ്പിഗ്ലാസിലിടും. അതിനടിയിൽ ചൂടാക്കും. ഈ സമയം ഗ്ലാസിൽനിന്ന് വരുന്ന ആവി വലിച്ചെടുക്കും. വാങ്ങാനെത്തുന്നവർ നാലോ അഞ്ചോ പേർ കാറിലിരുന്ന് ഇതേ രീതിയിൽ ആവി വലിച്ചെടുക്കും. കാറിന്റെ ഗ്ലാസ് അടച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു ഗ്ലാസിലെ ആവി മതിയാകുമെന്നും പ്രതികൾ അന്വേഷണസംഘത്തോട് വിവരിച്ചു.

