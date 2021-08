പട്‌ന: ബിഹാറില്‍ എട്ടുവയസ്സുകാരിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം ദുര്‍മന്ത്രവാദത്തെ തുടര്‍ന്നുള്ള നരബലിയെന്ന് പോലീസ്. കേസില്‍ ദുര്‍മന്ത്രവാദിയടക്കം നാലുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

മുന്‍ഗറിലെ നയാരാംഗര്‍ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന്‍ പരിധിയില്‍ താമസിക്കുന്ന ദിലീപ്കുമാര്‍, മന്ത്രവാദിയായ പര്‍വേസ് ആലം, തന്‍വീര്‍ ആലം, ദശരഥ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ദിലീപിന്റെ ഭാര്യയുടെ ഗര്‍ഭം അലസാതിരിക്കാനാണ് എട്ടുവയസ്സുകാരിയെ നരബലി നല്‍കിയതെന്നും മന്ത്രവാദിയായ പര്‍വേസ് ആലമാണ് നരബലി നടത്താന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചതെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് മുന്‍ഗറിലെ വിജനമായ സ്ഥലത്ത് പെണ്‍കുട്ടിയെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. കണ്ണുകള്‍ ചൂഴ്‌ന്നെടുത്തനിലയിലും സ്വകാര്യഭാഗങ്ങളില്‍ മുറിവേറ്റനിലയിലുമാണ് മൃതദേഹം കണ്ടത്. ഇതാണ് ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന സംശയത്തിനിടയാക്കിയത്. പോലീസ് നടത്തിയ വിശദമായ അന്വേഷണത്തില്‍ ദുര്‍മന്ത്രവാദമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമായതെന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

സമീപവാസിയായ തന്‍വീര്‍ ആലം മുഖേന മന്ത്രവാദിയായ പര്‍വേസ് ആലത്തെ ദിലീപിന് നേരത്തെ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു. ഏറെക്കാലമായി ഗര്‍ഭം ധരിക്കാതിരുന്ന ദിലീപിന്റെ ഭാര്യ അടുത്തിടെ ഗര്‍ഭിണിയായിരുന്നു. പര്‍വേസിന്റെ മന്ത്രവാദം കാരണമാണ് ഭാര്യ ഗര്‍ഭം ധരിച്ചതെന്നായിരുന്നു ഇയാളുടെ വിശ്വാസം. തുടര്‍ന്നാണ് ഗര്‍ഭം അലസിപ്പോകാതിരിക്കാനുള്ള മാര്‍ഗം തേടി ഇയാള്‍ വീണ്ടും മന്ത്രവാദിയുടെ അടുത്തെത്തിയത്. ഇതിനുവേണ്ടി നരബലി നടത്താനായിരുന്നു മന്ത്രവാദിയുടെ നിര്‍ദേശം.

പിന്നാലെ ദിലീപ് ഇതിനുവേണ്ടി സുഹൃത്തുക്കളായ തന്‍വീറിനെയും ദശരഥിനെയും ബന്ധപ്പെട്ടു. തുടര്‍ന്ന് ദിലീപാണ് നരബലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പെണ്‍കുട്ടിയെ എത്തിക്കാമെന്നും തന്റെ കോഴിഫാമില്‍വെച്ച് നരബലി നടത്താമെന്നും ഉറപ്പുനല്‍കിയത്.

ഗ്രാമത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ മകളായ എട്ടുവയസ്സുകാരിയെയാണ് മൂവര്‍ സംഘം ഇതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച പിതാവിന് ഭക്ഷണം നല്‍കി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെ പെണ്‍കുട്ടിയെ ഇവര്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ഫാമില്‍ എത്തിച്ച് ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തുകയും കണ്ണുകള്‍ ചൂഴ്‌ന്നെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ശേഷം മൃതദേഹം ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇതിനുപിന്നാലെ മൂവര്‍സംഘം മന്ത്രവാദിയായ പര്‍വേസ് ആലത്തെ കാണാന്‍പോയി. ഇവിടെവെച്ച് പൂജിച്ച തകിട് സ്വന്തമാക്കുകയും ഇത് ദിലീപിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് നല്‍കുകയും ചെയ്തു. പ്രതികളെ പിടികൂടുന്ന സമയത്തും യുവതി ഈ തകിട് ധരിച്ചിരുന്നതായാണ് മുന്‍ഗര്‍ എസ്.പി. ജെ.ജെ. റെഡ്ഡി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. സംഭവത്തില്‍ മൂന്ന് പ്രതികളെയും അവരുടെ ഗ്രാമത്തില്‍നിന്ന് പിടികൂടിയതായും മന്ത്രവാദിയായ പര്‍വേസ് ആലത്തെ ഖഗാറിയയില്‍നിന്നാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നും എസ്.പി. പറഞ്ഞു.

