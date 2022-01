തിരുവനന്തപുരം: തിമിംഗിലഛര്‍ദി (ആംബര്‍ഗ്രീസ്) വീട്ടില്‍ സൂക്ഷിച്ച് വില്‍പ്പന നടത്താന്‍ ശ്രമിച്ച സംഘത്തിലെ നാലുപേരെ പാലോട് റെയ്ഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസര്‍ അജികുമാറും സംഘവും അറസ്റ്റുചെയ്തു. വെള്ളല്ലൂര്‍ സ്വദേശി ഷാജി(58), വെള്ളല്ലൂര്‍ മാര്‍ട്ടയില്‍ തടത്തരികത്തുവീട്ടില്‍ സജീവ്(46), കിളിമാനൂര്‍ പഴയകുന്നുമ്മേല്‍ ബൈജുനിവാസില്‍ ബിജു(41), കോഴിക്കോട് ഉള്ള്യേരി കക്കച്ചേരി ശ്രീഭദ്രാനിവാസില്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍ (48) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

ഷാജിയുടെ വീട്ടില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ അടുക്കളഭാഗത്ത് ബാഗില്‍ ഒളിപ്പിച്ചനിലയിലാണ് ലക്ഷങ്ങള്‍ വിലമതിക്കുന്ന അഞ്ചുകഷണം തിമിംഗിലഛര്‍ദികള്‍ കണ്ടെത്തിയത്. തമിഴ്നാട്ടില്‍ നിന്നുമാണ് സംഘത്തിന്റെ കൈയില്‍ എത്തിയത്. വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍ പെര്‍ഫ്യൂം നിര്‍മാണത്തിനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവ കയറ്റിയയച്ചാല്‍ ലക്ഷങ്ങള്‍ പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതികള്‍ ചോദ്യംചെയ്യലില്‍ പറഞ്ഞു.

സമീപകാലത്തായി നാഗര്‍കോവില്‍, പാറശ്ശാല എന്നിവിടങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചുനടന്ന അന്തസ്സംസ്സ്ഥാന തിമിംഗിലഛര്‍ദി കടത്തുസംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് ഇവര്‍. തിമിംഗിലഛര്‍ദിയുടെ ഉറവിടത്തെകുറിച്ചും ആര്‍ക്കുവേണ്ടിയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്.

പാലോട് ഡെപ്യൂട്ടി റെയ്ഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസര്‍ ഷിജു എസ്.വി.നായര്‍, ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസര്‍മാരായ ബാലചന്ദ്രന്‍നായര്‍, എ.ജി.അജയകുമാര്‍, ജി.ആര്‍.സജീഷ്‌കുമാര്‍, ബീറ്റ് ഓഫീസര്‍മാരായ അജിത് കുമാര്‍, രാജേഷ്‌കുമാര്‍, ഡോണ്‍ വി.കെ., രമ്യ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. വെള്ളിയാഴ്ച പ്രതികളെ നെടുമങ്ങാട് വനംകോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കും.

