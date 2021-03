കാഠ്മണ്ഡു: രണ്ടര കിലോ യുറേനിയം കൈവശം വെച്ചതിന് നേപ്പാളില്‍ നാല് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. രഹസ്യവിവരത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ബോധ മേഖലയിലെ ഒരു വീട് പോലീസ് റെയ്ഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇതേ തുടര്‍ന്നാണ് 2.5 കിലോ യുറേനിയം-238 കണ്ടെത്തിയത്.

അറസ്റ്റിലായ രണ്ട് പേര്‍ക്ക് 20 ഉം മറ്റ് രണ്ട് പേര്‍ക്ക് 40 ഉം വയസാണ് പ്രായം. ഇവര്‍ക്കെതിരേ എക്‌സ്‌പ്ലോസീവ് ആക്റ്റ് പ്രകാരം കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. യുറേനിയം കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതാദ്യമായാണ് നേപ്പാളില്‍ അറസ്റ്റ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് വിവരം.

യുറേനിയം -238 ഒരു പ്രകൃതിയില്‍ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ലോഹമാണ്. ഇതിന്റെ സമ്പുഷ്ട രൂപം വൈദ്യുതി ഉത്പാദനത്തിനും ആണവ ആയുദ്ധങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമ്പുഷ്ട യുറേനിയത്തിന് കിലോയ്ക്ക് കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ വിലയുണ്ട്.

