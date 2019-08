ന്യൂഡല്‍ഹി: മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ചമഞ്ഞ് പോലീസിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സംഘം പിടിയില്‍. ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ ഗൗതം നഗറിലാണ് സംഭവം. 'സന്‍സാനി ഇന്ത്യ' എന്ന വെബ്‌പോര്‍ട്ടലിലെ സുശീല്‍ പണ്ഡിത്, 'ദൈനിക് എക്‌സ്പ്രസ്' വെബ്‌പോര്‍ട്ടലിലെ ഉദിത് ഗോയല്‍, ലഖ്‌നൗവില്‍ വെബ്‌പോര്‍ട്ടല്‍ നടത്തുന്ന ചന്തന്‍ റായ്, 'ടിവി9 ഭാരത് വര്‍ഷിലെ'ചന്ദ് റായ് എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

വെബ്‌സൈറ്റുകളിലൂടെയും മാസികയിലൂടെയും ഉന്നത ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ തയ്യാറാക്കി ഭീഷണിപ്പെടുകയാണ് സംഘത്തിന്റെ രീതി. ഇവര്‍ക്കെതിരെ നിരവധി പരാതികളാണ് നിരന്തരമായി ലഭിച്ചിരുന്നതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില്‍ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതായി ഗൗതം നഗര്‍ പോലീസ് പറഞ്ഞു.

