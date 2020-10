ബെംഗളൂരു: പൊതുനിരത്തിൽ സ്ത്രീയ്ക്ക് നേരേ ലൈംഗികാതിക്രമം. റോഡിലൂടെ നടന്നുപോവുകയായിരുന്ന സ്ത്രീയ്ക്ക് നേരേ നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തിയ യുവാവ് ഇവരെ കയറിപിടിക്കുകയും ചെയ്തു. ബെംഗളൂരു ഡി.ജെ. ഹള്ളിയിൽ തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെയായിരുന്നു സംഭവം. കേസിൽ പ്രതിയായ ദത്തു(ഛോട്ടു) എന്നയാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സംഭവത്തിന്റെ സി.സി.ടി.വി. ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

ഇടുങ്ങിയ റോഡിലൂടെ നടന്നുവരികയായിരുന്ന സ്ത്രീയുടെ മുന്നിലാണ് യുവാവ് നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തിയത്. സ്ത്രീ ഒഴിഞ്ഞുമാറി പോകാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇയാൾ തടഞ്ഞുവെയ്ക്കുകയും നഗ്നതാ പ്രദർശനം തുടരുകയും ചെയ്തു. ഒടുവിൽ സ്ത്രീ ചെരിപ്പൂരി ഇയാളെ അടിച്ചെങ്കിലും യുവാവ് പിന്മാറിയില്ല. ഇതിനുപിന്നാലെ സ്ത്രീയെ കയറിപിടിച്ച യുവാവ് സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് ഓടിരക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഓടിപ്പോയ യുവാവിനെ സ്ത്രീ പിന്തുടരുന്നതും സി.സി.ടി.വി. ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്.

സംഭവത്തിൽ പരാതി ലഭിച്ചയുടൻ പോലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെ സി.സി.ടി.വി. ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ പോലീസ് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

Content Highlights:flashing and sexual assault against woman in bengaluru