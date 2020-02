ന്യൂഡല്‍ഹി: തലസ്ഥാനത്തെ യുഎസ് എംബസി വളപ്പില്‍ അഞ്ച് വയസ്സുകാരി പീഡനത്തിനിരയായി. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം. കേസില്‍ യുഎസ് എംബസിയിലെ ഡ്രൈവറെ ഡല്‍ഹി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പോക്‌സോ നിയമപ്രകാരമാണ് ഇയാള്‍ക്കെതിരേ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

എംബസി വളപ്പില്‍ത്തന്നെ താമസിക്കുന്ന ജീവനക്കാരിലൊരാളുടെ മകളാണ് പീഡനത്തിനിരയായത്. സംഭവം അറിഞ്ഞതോടെ കുട്ടിയുടെ കുടുംബം ഡല്‍ഹി ചാണക്യപുരി പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കുകയായിരുന്നു. അറസ്റ്റിലായ ഡ്രൈവറും എംബസി വളപ്പില്‍തന്നെയാണ് താമസം.

അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതിയെ നിലവില്‍ ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കേസില്‍ വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്നും ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

Content Highlights: five year old girl raped by driver in us embassy in delhi