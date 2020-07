മറയൂർ(ഇടുക്കി): അഞ്ചുവയസ്സുകാരിയെ 13 വയസ്സുകാരൻ പീഡിപ്പിച്ചതായി പരാതി. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു.

ജൂലായ് പത്തിനാണ് പെൺകുട്ടിയെ ഒരു ശൗചാലയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിക്കുന്നത്. വിവരം ബന്ധുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മറച്ചുവെച്ചു. എന്നാൽ, ആരോ ചൈൽഡ്ലൈനിൽ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്. പെൺകുട്ടിയെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയയാക്കി.

