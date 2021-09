തിരുനെല്‍വേലി: തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തിരുനെല്‍വേലിയില്‍ ജാതിവെറിയുടെ പേരിലുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ നടന്നത് അഞ്ച് കൊലപാതകങ്ങള്‍. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച മുതലാണ് നാടിനെ ഞെട്ടിച്ച കൊലപാതക പരമ്പര അരങ്ങേറിയത്. ഇതോടെ തിരുനെല്‍വേലിയിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും പോലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി.

കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത പ്രദേശങ്ങളില്‍ 1500-ഓളം പോലീസുകാരെ വിന്യസിച്ചതായി സൗത്ത് സോണ്‍ ഐ.ജി. ടി.എസ്. അന്‍പു മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പുവരുത്താനായി ഐ.ജി.യും ജില്ലാ കളക്ടറും മറ്റു മുതിര്‍ന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ പങ്കെടുത്ത യോഗവും ചേര്‍ന്നു. ജാതിയുടെ പേരില്‍ കലഹം നിലനില്‍ക്കുന്ന മേഖലകളില്‍ തിരുനെല്‍വേലി പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ബോധവത്കരണവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയാണ് ശങ്കര സുബ്രഹ്മണ്യന്‍(27) എന്നയാളെ ദളിത് വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട ഒരുസംഘം കൊലപ്പെടുത്തിയത്. 2013-ല്‍ മന്തിരം എന്ന ദളിത് യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയാണ് ശങ്കര സുബ്രഹ്മണ്യന്‍. ഇതിന്റെ പ്രതികാരമായാണ് ശങ്കര സുബ്രഹ്മണ്യനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ വിശദീകരണം. ഇയാളുടെ വെട്ടിമാറ്റിയ തല 2013-ല്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട മന്തിരത്തിന്റെ കുഴിമാടത്തില്‍നിന്നാണ് കണ്ടെടുത്തത്.

ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് ദളിത് വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട മാരിയപ്പന്‍(35) കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. ശങ്കര സുബ്രഹ്മണ്യനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന്റെ പകവീട്ടലായിരുന്നു മാരിയപ്പന്റെ കൊലപാതകം. മാരിയപ്പന്റെ തല വെട്ടിമാറ്റി ശങ്കരയുടെ കുഴിമാടത്തില്‍ വെയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. കൊല്ലപ്പെട്ട മാരിയപ്പന്‍ 2014-ല്‍ നടന്ന ഒരു ജാതിക്കൊലയിലും പ്രതിയാണെന്നാണ് പോലീസ് നല്‍കുന്നവിവരം.

ശങ്കര സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ ആറുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാരിയപ്പനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ എട്ടുപേരും അറസ്റ്റിലായി.

ജാതിവെറിയുടെ പേരിലുള്ള കൊലപാതകങ്ങളുടെ നടുക്കം മാറുംമുന്‍പേയാണ് മറ്റ് മൂന്ന് കൊലപാതകങ്ങളും തിരുനെല്‍വേലിയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

ശങ്കര്‍ കോളനി സ്വദേശി എം. അബ്ദുള്‍ ഖാദറി(28)നെ പത്തംഗസംഘമാണ് ബുധനാഴ്ച രാത്രി വെട്ടിക്കൊന്നത്. ഖാദറും സുഹൃത്തുക്കളും മദ്യപിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ആക്രമണം. കൊല്ലപ്പെട്ട ഖാദര്‍ തൂത്തുക്കുടി മാര്‍ട്ടിന്‍ വധക്കേസിലെ പ്രതിയാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

ഈ കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായി അടുത്തിടെയാണ് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയത്. ഖാദറിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് മാര്‍ട്ടിന്റെ ബന്ധുക്കളും കൂട്ടാളികളുമാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം. പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനായി മൂന്ന് പ്രത്യേകസംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം.

തിരുനെല്‍വേലി ബ്രഹ്മദേശം സ്വദേശി തങ്കപാണ്ടി(25)യും ബുധനാഴ്ച രാത്രിയാണ് കൊലപ്പെട്ടത്. കൂട്ടുകാര്‍ക്കൊപ്പം മദ്യപിക്കുന്നതിനിടെയുണ്ടായ തര്‍ക്കമാണ് തങ്കപാണ്ടിയുടെ കൊലപാതകത്തില്‍ കലാശിച്ചത്. സംഭവത്തില്‍ ആറ് പേരാണ് പ്രതികളായുള്ളത്. ഈ സംഭവങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെയാണ് രാമനാഥപുരം സ്വദേശി സുജയ് ഗണേഷ(21)നെ കൂടലൂര്‍ മൊട്ടമലയില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ശരീരാമസകലം നിരവധി കുത്തേറ്റനിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം. ഈ കേസിലും പോലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

