ഒട്ടാവ: വന്ധ്യതാ ചികിത്സയിൽ സ്വന്തം ബീജവും അന്യരുടെ ബീജവും ഉപയോഗിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ഡോക്ടർക്ക് പിഴ ശിക്ഷ. വ്യാപകമായ പരാതിയേത്തുടർന്ന് നിയോഗിച്ച അച്ചടക്ക സമിതി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തേത്തുടർന്ന് ഡോക്ടറുടെ ലൈസൻസും റദ്ദാക്കി. 30 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ 10,730 ഡ‍ോളർ പിഴയീടാക്കാനാണ് നിർദേശിച്ചത്.

ഇത്തരത്തിൽ നൂറോളം കുട്ടികള്‍ ജനിച്ചെന്നാണ് പരാതി. ഇതിൽ 11 പേരിൽ സ്വന്തം ബീജം തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ ഉപയോഗിച്ചത്.

80കാരനായ ബെര്‍നാഡ് നോര്‍മാന്‍ ആണ് കൃത്രിമ ബീജ സംഘലന ചികിത്സയിൽ തട്ടിപ്പ് കാണിച്ചത്.

യഥാർഥ പിതാവിനെ കണ്ടെത്താനായി ഡോക്ടറുടെ ചികിത്സയിലൂടെ ജനിച്ച കുട്ടി മുതിർന്നപ്പോൾ നടത്തിയ അന്വേഷണമാണ് തട്ടിപ്പ് പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത്. പാരമ്പര്യ രോഗം പിടിപെട്ട മറ്റൊരു കുട്ടിയുടെ ജനിതക ഘടന പരിശോധിച്ചതും വഴിത്തിരിവായി. പാരമ്പര്യത്തിൽ ആർക്കും അത്തരമൊരു രോഗം ഇല്ലാതിരുന്നതാണ് സംശയത്തിന് കാരണമായത്.

തന്റെ പിതാവ് മറ്റൊരാളാണെന്ന് അറിഞ്ഞത് ജീവിതത്തെയാകെ മാറ്റിമറിച്ചു. താൻ മലിനമായതായി തോന്നിത്തുടങ്ങി- തട്ടിപ്പിന് ഇരയായ റെബേക്ക ഡിക്സൺ പറഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി പേരുടെ ജീവിതം കൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ കളിച്ചതെന്നും, തനിക്കു മുന്നിലെത്തുന്ന രോഗികളെ ഡോക്ടർ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുമാണ് അച്ചടക്ക സമിതി കണ്ടെത്തിയത്.

2014ല്‍ സ്ത്രീകളില്‍ തെറ്റായ ബീജം നിക്ഷേപിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഡോക്ടര്‍ അച്ചടക്ക നടപടി നേരിട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ അന്ന് കയ്യബദ്ധമാണെന്ന വിശദീകരണമാണ് ഡോക്ടർ നല്‍കിയത്.

