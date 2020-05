ഹൈദരാബാദ്: കര്‍ഷകനായ പിതാവ് നാല് വയസുകാരി മകളുടെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണമാണ് കുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് തെലങ്കാന സംഗ റെഡ്ഡി സ്വദേശിയായ ജീവ(30)യെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായിലാണെന്നും ഭാവിയില്‍ ഇനിയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കു കൂടി ഭാവിയില്‍ ഭക്ഷണം നല്‍കാന്‍ ഉറപ്പില്ലാത്തതിനാലാണ് ഈ ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്‌തെതുന്നമാണ് ഇയാള്‍ പോലീസിന് നല്‍കിയ മൊഴി.

ജീവയും ഇയാളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും കുടിലിന് പുറത്ത് രണ്ട് പായകളില്‍ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇയാളുടെ രണ്ട് പെണ്‍മക്കള്‍ അവരുടെ അമ്മായിയോടൊപ്പമാണ് ഉറങ്ങിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ രാത്രി പത്ത് മുപ്പതോടുകൂടി പെണ്‍കുട്ടിയെ കാണാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ ഉണര്‍ത്തുകയുമായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലില്‍ കുടിലിന് സമീപത്തായി പെണ്‍കുട്ടിയെ രക്തത്തില്‍ കുളിച്ച നിലയില്‍കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.-ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ശ്രീധര്‍ റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു.

ഇയാളുടെ ശരീരത്തില്‍ രക്തക്കറ കണ്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് വീട്ടുകാര്‍ ചോദ്യം ചെയ്‌തെങ്കിലും ഇയാള്‍ കൃത്യമായി മറുപടി നല്‍കിയില്ല. തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് സ്ഥലത്ത് എത്തുകയും ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യ്തപ്പോഴാണ് ഇയാള്‍ കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയത്.

സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ താന്‍ ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാനല്ലെന്നും ഭാവിയില്‍ മൂന്ന് കുട്ടികള്‍ക്കും ഭക്ഷണം നല്‍കാന്‍ തനിക്ക് കഴിയുമെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നുമാണ് ഇയാളുടെ വിശദീകരണം.അതോസമയം രാജ്യ വ്യാപകമായ ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇയാള്‍ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറയുന്നു.

