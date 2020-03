കാണ്‍പുര്‍: ഭക്ഷണം പാകംചെയ്യുമ്പോള്‍ പുകയില ചവച്ചതിന് അച്ഛന്‍ ശാസിച്ചതില്‍ മനംനൊന്ത് യുവതി ജീവനൊടുക്കി. കാണ്‍പുര്‍ ശാസ്ത്രിനഗറില്‍ താമസിക്കുന്ന മനീഷ(24)യാണ് തീകൊളുത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. ഞായറാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം.

സ്ഥിരമായി പുകയില ഉത്പന്നങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന യുവതിയായിരുന്നു മനീഷ. ഞായറാഴ്ച രാത്രി വീട്ടില്‍ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിനിടെയും ഇവര്‍ പുകയില ചവച്ചിരുന്നു. ഇതുശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട അച്ഛനും ബന്ധുവായ അരവിന്ദും മനീഷയെ ശാസിച്ചു. പുകയില ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് കിടപ്പുമുറിയിലേക്ക് പോയ മനീഷ ദേഹത്ത് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് തീകൊളുത്തിയത്.

സംഭവം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട വീട്ടുകാര്‍ തീ അണച്ചശേഷം മനീഷയെ ഉടന്‍തന്നെ ലാല ലാജ്പത് റായ് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചു. എന്നാല്‍ ദേഹമാസകലം പൊള്ളലേറ്റ യുവതി ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു.

യുവതിയുടെ മരണം ആത്മഹത്യയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതായും പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ടിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)

Content Highlights: father scolds woman for chewing tobacco while cooking, she sets herself on fire in kanpur,uttar pradesh