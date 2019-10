ബൊളീവിയ: പിറന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍ മകളെ പീഡിപ്പിച്ച പിതാവ് അറസ്റ്റില്‍. ബൊളീവിയയിലെ ചിപായയിലാണ് സംഭവം. പതിമൂന്നുകാരിയായ മകളെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചതിന് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ പരാതിയിലാണ് 32കാരനായ പിതാവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

കഴിഞ്ഞദിവസം പതിമൂന്നുകാരിയായ മകളുടെ പിറന്നാളായിരുന്നു. എന്നാല്‍ മകള്‍ക്ക് പിറന്നാള്‍ സമ്മാനം നല്‍കാന്‍ യുവാവിന്റെ കൈയില്‍ പണമില്ലായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് പിറന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍ മകളെ പീഡിപ്പിക്കുക വഴി സമ്മാനം നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രതി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത്‌.

പിറന്നാളിന് മകള്‍ക്ക് സര്‍പ്രൈസ് സമ്മാനം നല്‍കാനായി മകള്‍ക്കൊപ്പം ഒറ്റയ്ക്ക് ചിലവഴിക്കണമെന്ന് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു. തുടര്‍ന്ന് ഭാര്യ പുറത്തുപോയ സമയത്ത് മകളെ ക്രൂരപീഡനത്തിനിരയാക്കുകയായിരുന്നു. വീട്ടില്‍ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് യുവതി പീഡനവിവരം അറിയുന്നത്.

പുറത്ത് പറഞ്ഞാല്‍ കൊലപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും യുവതി പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കുകയായിരുന്നു. പിതാവിന്റെ പീഡനത്തെ തുടര്‍ന്ന് മാനസികനില തെറ്റിയ പെണ്‍കുട്ടി ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്‌.

