ലഖ്നൗ: പതിനഞ്ച് വര്‍ഷത്തോളമായി തന്നെ അച്ഛന്‍ ബലാത്സഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി ഇരുപത്തൊന്നുകാരി. വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ യുവതിയെയും സഹോദരിയെയും വീട്ടില്‍ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു. ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ ലഖ്നൗ നഗരത്തിന് പുറത്തുള്ള ചിന്‍ഹത്ത് ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ആറുവയസുള്ളപ്പോഴാണ് മകളെ പിതാവ് ആദ്യമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നത്. അമ്മയ്ക്കും ഇക്കാര്യം അറിയാമായിരുന്നുവെന്നും യുവതി പറയുന്നു. അമ്മ തനിക്ക് സ്ഥിരമായി ഗര്‍ഭനിരോധന ഗുളികകള്‍ തരുമായിരുന്നുവെന്നും യുവതി വെളിപ്പെടുത്തി.

44 കാരനായ പിതാവ് അനുജത്തിയെയും ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ യുവതി പതിനെട്ട് വയസുകാരനായ സഹോദരനോട് വീടിനുള്ളില്‍ നടക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ആര്‍ക്കും പിതാവിനെ എതിര്‍ക്കാന്‍ ധൈര്യമുണ്ടായില്ല. ഇതോടെ ധൈര്യം സംഭരിച്ച് യുവതി ഒരു എന്‍ജിഒയെ സമീപിച്ച് സംഭവം വെളിപ്പെടുത്തി. ഇവര്‍ മുഖാന്തിരം പോലീസില്‍ നേരിട്ടെത്തി പരാതി പറഞ്ഞതോടെയാണ് സംഭവം പുറം ലോകം അറിഞ്ഞത്.

പോക്‌സോ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തിയാണ് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യുവതിയെയും സഹോദരിയെയും താത്കാലികമായി സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള അഭയകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

