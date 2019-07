ബംഗളൂരു: അപസ്മാര രോഗിയായ മകനെ ചികിത്സിക്കാന്‍ പണമില്ലാതിരുന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് അച്ഛന്‍ മകനെ സുഹൃത്തിന് ക്വട്ടേഷന്‍ കൊടുത്ത് കൊന്നു. ദിവസ വേതനത്തിന് ജോലിചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളിയാണ് മകനെ കൊല്ലാന്‍ 50,000 രൂപയ്ക്ക് ക്വെട്ടേഷന്‍ കൊടുത്തത്. സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് എം മയപ്പയെയും സുഹൃത്തിനെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കർണാടകത്തിലെ ദേവനഗരയില്‍ ആണ് സംഭവം.

അപസ്മാര രോഗിയായ മകന്‍ ബാസവരാജുവിനെ (5) ചികിത്സിക്കാന്‍ ജയപ്പയ്ക്ക് മൂന്ന് വര്‍ഷത്തിനിടെ 4 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവായി. പക്ഷേ ആരോഗ്യ നിലയില്‍ യാതൊരു പുരോഗതിയും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് ജയപ്പ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ചികിത്സയ്ക്കായി കൂടുതൽ പണം കണ്ടെത്താന്‍ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സാധിച്ചില്ലെന്നും ഇയാള്‍ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

ബാസവരാജുവിനെ കൂടാതെ ജയപ്പയ്ക്ക് മറ്റ് നാലുമക്കള്‍ കൂടിയുണ്ട്. ഭാര്യയോടും മക്കളോടും ഒപ്പം ദേവനഗരെ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇയാള്‍ താമസിക്കുന്നത്.

മകനെ ചികിത്സിക്കാന്‍ മറ്റുവഴികളില്ലാതെ വന്നപ്പോള്‍ കൊല്ലാന്‍ ജയപ്പ തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനായി സുഹൃത്ത് മഹേഷിനെ സമീപിച്ചു. ജയപ്പയും മഹേഷും ഒരു ബാറില്‍ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി. തന്റെ പ്രശ്‌നങ്ങളെല്ലാം മഹേഷിനോട് ജയപ്പ പറഞ്ഞു. മകനെ കൊല്ലാന്‍ സഹായിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വേദനയില്ലാതെ മകനെ കൊല്ലാമെന്നും ഇതിനായി ഒരു ഇഞ്ചെക്ഷന്‍ വേണമെന്നും 25,000 രൂപയാണ് വിലയെന്നും മഹേഷ് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ 25,000 രൂപ തനിക്ക് പ്രതിഫലമായി നല്‍കണമെന്നും മഹേഷ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജയപ്പ സമ്മതിച്ചു. എന്നാല്‍ കുട്ടിയെ കൊല്ലാനുള്ള ഇഞ്ചെക്ഷന്‍ കണ്ടെത്താന്‍ മഹേഷിനായില്ല. ഇതോടെ എങ്ങനെ എങ്കിലും മകനെ കൊന്നാല്‍ മതി 25000 രൂപ തരാമെന്ന് ജയപ്പ മഹേഷിനോട് പറഞ്ഞു.

ഇതനുസരിച്ച് ബാസവരാജുവിനെ തന്റെ കൂടെ നിർത്തി ഭാര്യയെയും മറ്റു മക്കളെയും ജയപ്പ ബന്ധുവീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിട്ടു. രാത്രിയില്‍ മഹേഷ് ജയപ്പയുടെ വീട്ടിലെത്തി കുട്ടിയെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊന്നു. പിറ്റേ ദിവസം നേരം പുലര്‍ന്നപ്പോള്‍ അപസ്മാരം ബാധിച്ച് കുട്ടി മരിച്ചു എന്ന കഥ മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കി. കുട്ടിയ്ക്ക് അപസ്മാരബാധയുള്ളതിനാല്‍ തന്നെ നാട്ടുകാരില്‍ പലരും ഇത് വിശ്വസിച്ചു. എന്നാല്‍ സുഹൃത്ത് രാത്രി വീട്ടിലെത്തിയതും പിറ്റേ ദിവസം കുട്ടി മരിച്ചതും ചിലര്‍ക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണര്‍ത്തി. ഇതോടെ ഇവര്‍ പോലീസില്‍ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് സത്യം തെളി‍ഞ്ഞത്.

