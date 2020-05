പൊള്ളാച്ചി: ചിന്നാംപാളയത്തില്‍ 14-കാരിയായ മകളുടെ കാമുകനെ അടിച്ചുകൊന്ന കേസില്‍ അച്ഛന്‍, സഹോദരന്‍, അമ്മാവന്‍ എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ചിന്നാംപാളയത്തെ 21 വയസ്സുകാരനായ ഗൗതമാണ് മരിച്ചത്.

ആളില്ലാത്ത സമയത്ത് ഒമ്പതാംക്ലാസുകാരിയായ പെണ്‍കുട്ടിയും യുവാവും ചേര്‍ന്ന് വീട്ടില്‍ സംസാരിച്ചിരിക്കയായിരുന്നു. വീട്ടില്‍വന്ന പെണ്‍കുട്ടിയുടെ അമ്മ യുവാവിനെക്കണ്ട് ബഹളംവെച്ച് വീടിന്റെ മുറിയില്‍ അടച്ചിടുകയായിരുന്നെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. തുടര്‍ന്ന്, പെണ്‍കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെയും സഹോദരനെയും മൊബൈലില്‍ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.

വീട്ടിലെത്തിയ സഹോദരനും അച്ഛനും അമ്മാവനും യുവാവിനെ മരക്കഷ്ണംകൊണ്ടും ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് കൊണ്ടും അടിക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ യുവാവിനെ പൊള്ളാച്ചി സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയിലും പ്രാഥമികചികിത്സയ്ക്കുശേഷം ചികിത്സയ്ക്കായി കോയമ്പത്തൂര്‍ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു.

ഈസ്റ്റ് പോലീസ് കേസെടുത്ത് മൂന്നുപേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

Content Highlights: father killed daughter's lover with his relatives in pollachi