തിരുവനന്തപുരം: കുടുംബവഴക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് മകന്‍ അച്ഛന് നേരേ വെടിയുതിര്‍ത്തു. വെഞ്ഞാറമൂട് മുതാക്കല്‍ കോട്ടുക്കുന്നം സ്വദേശി സുകുമാരപ്പിള്ളയെയാണ് മകന്‍ ദിലീപ് എയര്‍ ഗണ്‍ ഉപയോഗിച്ച് വെടിവെച്ചത്.

കൈയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ സുകുമാരപ്പിള്ളയെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഒളിവില്‍ പോയ പ്രതിക്കായി തിരച്ചില്‍ തുടരുകയാണ്.

