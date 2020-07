ബെംഗളൂരു: നഗരത്തിലെ മൈക്കോ ലേഔട്ടിൽ 46-കാരൻ കുത്തേറ്റു മരിച്ച സംഭവത്തിൽ 15-കാരിയായ മകളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച രാത്രിയാണ് 46-കാരൻ വീട്ടിൽ കത്രികകൊണ്ടുള്ള കുത്തേറ്റു മരിച്ചത്. രാത്രി 11 മണിയോടെ മദ്യപിച്ച പിതാവ് വലിയ ശബ്ദത്തിൽ പിയാനോ വായിക്കുന്നത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന മകൾ എതിർത്തെന്നും ശബ്ദം കുറയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും കൂട്ടാക്കിയില്ലെന്നും ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു.

ഇതേത്തുടർന്ന് പെൺകുട്ടി പോയി ശബ്ദം കുറച്ചപ്പോൾ പ്രകോപിതനായ പിതാവ് കത്തിയെടുത്ത് പെൺകുട്ടിയെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഭയന്നുപോയ പെൺകുട്ടി കൈയിൽ കിട്ടിയ കത്രികയെടുത്ത് പിതാവിനോട് പിന്മാറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, അമിതമായി മദ്യപിച്ചിരുന്ന പിതാവ് മുന്നോട്ടുവരുകയും പിടിവലിയുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെ കത്രികയുടെ കുത്തേൽക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞത്. കുട്ടിയുടെ അമ്മ നേരത്തേ മരിച്ചിരുന്നു.

