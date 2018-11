പത്തനംതിട്ട: കാണാതായ അയ്യപ്പഭക്തന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിക്കുന്നത് വ്യാജ വാര്‍ത്തകളാണെന്നും പ്രചരിപ്പിച്ചവര്‍ക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കി പോലീസ്. അയ്യപ്പഭക്തന്റെ മരണം പോലീസ് ലാത്തിചാര്‍ജ്ജിനെ തുടര്‍ന്നാണ് എന്നാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിക്കുന്നത്.

പന്തളം പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ നിന്നും ശബരിമല ദര്‍ശനത്തിനുപോയ ശിവദാസന്‍ എന്ന അയ്യപ്പഭക്തനെയാണ് കാണാതായത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം ളാഹയ്ക്കും പ്ലാപ്പള്ളിയ്ക്കും ഇടയില്‍ വെച്ചു കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ അയ്യപ്പഭക്തനെ കാണാതായി എന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്തുവന്നതോടുകൂടി ശബരിമല സ്ത്രീപ്രവേശനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലയ്ക്കല്‍ ഉണ്ടായ പോലീസ് നടപടിയുമായി ഇതിനെ ബന്ധിപ്പിച്ച് സോഷ്യല്‍ മീഡിയകള്‍ വഴി പോലീസിനെ പ്രതികൂട്ടില്‍ നിര്‍ത്തി വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിച്ചുതുടങ്ങി.

അയ്യപ്പ ഭക്തന്‍ മരിച്ചത് പോലീസ് നടപടിയെ തുടര്‍ന്നാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ബിജെപി പത്തനംതിട്ടയില്‍ ഹര്‍ത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു.

ഇതിനിടെ അയ്യപ്പ ഭക്തന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് വ്യാജവാര്‍ത്തകളാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി രംഗത്തെത്തി. പത്തനംതിട്ട ജില്ലാപോലീസിന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പേജില്‍ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചു വിശദീകരിച്ചും കര്‍ശനമായ നടപടിയെടുക്കുമെന്നു മുന്നറിയിപ്പുനല്‍കിയും ജില്ലാപോലീസ് മേധാവി വീഡിയോ പോസ്റ്റു ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇതിനു പുറമെ കേരളാപോലീസിന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പേജില്‍ വിശദീകരണക്കുറിപ്പും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്.

നിലയ്ക്കലെ പോലീസ് നടപടി അവസാനിച്ചത് 17ാം തിയ്യതിയാണ്. മൃതദേഹവും വാഹനവും കണ്ടെത്തിയത് ളാഹയിലാണെന്നും 19ന് ശബരിമല ദര്‍ശനം കഴിഞ്ഞശേഷം ഇയാള്‍ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിരുന്നതായും ഇതിനുശേഷം രണ്ടുദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് മരണം സംഭവിച്ചതെന്ന് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാണെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു.

നിലക്കലില്‍ പൊലീസ് നടപടിക്കിടെ കാണാതായ അയ്യപ്പഭക്തന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി എന്ന തരത്തില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തിന്റെ നിജസ്ഥിതി ഇതാണ്.

ഇന്ന് പത്തനംതിട്ട ളാഹ പ്ലാപ്പള്ളിക്ക് സമീപം കമ്പകത്തും വളവിലുള്ള കുറ്റിക്കാട്ടില്‍ നിന്നും ഒരു വൃദ്ധന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. ബന്ധുക്കളുടെ പരാതി അനുസരിച്ച് ഒക്ടോബര്‍ പതിനെട്ടാം തീയതി മുതലാണ് ഇയാളെ കാണാതായത്, 19 ന് ഇയാള്‍ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചതായി വീട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് പന്തളം പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ MAN MISSING ന് കേസ് രെജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ്.

പത്തനംതിട്ട - നിലക്കല്‍ റൂട്ടിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ ഈ സ്ഥലം. നിലക്കലില്‍ നിന്നും പതിനാറ് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരമുണ്ട് ളാഹയിലേക്ക്. അക്രമികള്‍ക്കെതിരെ പൊലീസ് നടപടി മുഴുവന്‍ നടന്നത് നിലക്കല്‍- പമ്പ റൂട്ടിലാണ്. ശബരിമലയില്‍ അക്രമികള്‍ക്കെതിരെ പൊലീസ് നടപടി എടുത്തത് 16 നും 17നും മാത്രമാണ്. അതായത് പൊലീസ് നടപടിയെതുടര്‍ന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാതായത് എന്ന പ്രചരണം ശരിയല്ല. നിലക്കല്‍ - പമ്പ റൂട്ടില്‍ നടന്ന പ്രശ്‌നത്തില്‍ എങ്ങനെയാണ് ളാഹയില്‍ ഒരാള്‍ മരിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ ഈ വ്യാജവാര്‍ത്തയുടെ പൊള്ളത്തരം മനസിലാകുന്നതാണ്.

മരിച്ചയാളുടെ മോപ്പഡ് (മോട്ടര്‍സൈക്കിള്‍ ) ആ സ്ഥലത്ത് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൊലീസ് നടപടിക്കിടെ ഓടിയതെങ്കില്‍ എങ്ങനെയാണ് അയാളുടെ ബൈക്ക് മരിച്ച സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായത്. നുണപ്രചരണം നടത്തി പൊതുസമൂഹത്തിനു മുന്നില്‍ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുകയും അത് വഴി കലാപം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ഗൂഢലക്ഷ്യമാണ് ഇത്തരം വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നിലുള്ളത്.

വ്യാജവാര്‍ത്ത നവമാധ്യമങ്ങളില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കെതിരെയും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെയും നിയമനടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

