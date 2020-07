ദുബായ്: തിരുവനന്തപുരം സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതി ഫൈസൽ ഫരീദ് നേരത്തെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ. ഫൈസൽ ഫരീദിന്റെ ഫോട്ടോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ദുബായിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിൽ എത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം, ദുബായിലുള്ള ഫൈസൽ ഫരീദ് ഇന്നും ഫോൺ കോളുകൾ സ്വീകരിക്കാതെ മുങ്ങി നടക്കുകയാണ്.

ഫൈസൽ ഫരീദിനെ നേരത്തെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. ലോക്ഡൗൺ സമയത്തെ സ്വർണ കടത്തിനെ കുറിച്ച് കസ്റ്റംസിനും വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ദുബായിൽ നിന്ന് ഫൈസൽ ഫരീദാണ് സ്വർണം അയക്കുന്നത് എന്ന് മനസിലാക്കിയ കസ്റ്റംസ് റോയ്ക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റോ ഫൈസൽ ഫരീദിന്റെ ഫോട്ടോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ദുബായ് ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിന് അയച്ചു നൽകുകയായിരുന്നു.

ഫൈസൽ ഫരീദിനെതിരെ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച കാര്യം ഇന്ത്യ യു.എ.ഇയെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അടുത്ത ദിവസം അത്തരം നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അതേസമയം, ഫൈസൽ ഫരീദിനെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ എൻ.ഐ.എ. ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഫൈസൽ ഇന്നും ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള ഫോൺ കോളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.

കേസുമായി ബന്ധമില്ല എന്ന ഫൈസലിന്റെ വാദം പൊളിഞ്ഞതോടെ സുഹൃത്തുക്കളും ഫൈസൽ ഫരീദിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുകയാണ്. ദുബായ് റാഷിദിയയിലെ വില്ലയിൽ നിന്നും ഫൈസൽ ദുബായിലെ മറ്റൊരു കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് താമസം മാറിയതയാണ് സൂചന.

