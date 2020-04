മംഗളൂരു: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ എന്നിവര്‍ക്കെതിരേ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചാരണം നടത്തിയ രണ്ടു പേര്‍ മംഗളൂരുവില്‍ അറസ്റ്റില്‍.

പണകാജെ മുഹമ്മദ് ഇല്യാസ്(39), കബക ഉറുമജലിലെ അബ്ദുള്‍ ബഷീര്‍ (നിസാര്‍ അഹമ്മദ്- 42) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇരുവരും പോപ്പുലര്‍ ഫ്രണ്ട്, എസ്.ഡി.പി.ഐ. പ്രവര്‍ത്തകരാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെയാണ് ഇവര്‍ അപകീര്‍ത്തികരമായ പ്രചാരണങ്ങള്‍ നടത്തിയത്.

ഇവരുടെ സംഘത്തില്‍പ്പെട്ട കൂടുതല്‍ പേര്‍ അറസ്റ്റിലാവാനുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ അറസ്റ്റിലായവര്‍ക്ക് സംഘടനയുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് പോപ്പുലര്‍ ഫ്രണ്ട്, എസ്.ഡി.പി.ഐ. നേതാക്കള്‍ അറിയിച്ചു.

Content Highlights: facebook post against pm modi; two arrested in mangaluru