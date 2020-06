മധുര: ഭാര്യയുടെ കാമുകനെയും സുഹൃത്തിനെയും ഭര്‍ത്താവ് വെട്ടിക്കൊന്നു. തമിഴ്‌നാട് മധുര മേലൂര്‍ തുമ്പൈപ്പെട്ടി സ്വദേശി മുരുകന്‍(45) സുഹൃത്ത് എന്‍. അഴകപ്പന്‍(55) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. തുമ്പൈപ്പെട്ടി സ്വദേശിയായ അണ്ണാദുരൈയാണ് നടുറോഡിലിട്ട് ഇരുവരെയും വെട്ടിക്കൊന്നത്.

തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 8.30 ഓടെ അമ്പലക്കരപ്പെട്ടിയിലായിരുന്നു സംഭവം. ബൈക്കിലെത്തിയ മുരുകനെയും അഴകപ്പനെയും അണ്ണാദുരൈ ബൈക്ക് തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. മുരുകന്‍ സംഭവസ്ഥലത്തുവെച്ച് തന്നെ മരിച്ചു. സുഹൃത്തിനെ ആക്രമിക്കുന്നത് തടയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അഴകപ്പന് വെട്ടേറ്റത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇയാളെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

അണ്ണാദുരൈയുടെ ഭാര്യയും മുരുകനും തമ്മിലുള്ള രഹസ്യബന്ധമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പോലീസ് നല്‍കുന്ന വിവരം. ബന്ധത്തില്‍നിന്ന് പിന്മാറണമെന്ന് ഭാര്യയോടും മുരുകനോടും ഇയാള്‍ പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത് അവഗണിച്ച് ഇരുവരും ബന്ധം തുടരുകയായിരുന്നു. ഇതാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. സംഭവത്തില്‍ മേലൂര്‍ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

