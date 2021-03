മുംബൈ: മുകേഷ് അംബാനിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നില്‍ സ്‌ഫോടക വസ്തുക്കള്‍ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തില്‍ നിര്‍ണായക വിവരം പുറത്ത്. സ്‌ഫോടക വസ്തുക്കളടങ്ങിയ വാഹനം ഉപേക്ഷിച്ചതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത ജയ്ഷ്-ഉല്‍-ഹിന്ദിന്റെ ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ തുടങ്ങിയത് ഡല്‍ഹിയിലെ തിഹാർ ജയിലിലാണെന്ന് മുംബൈ പോലീസ് കണ്ടെത്തി. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഡല്‍ഹി പോലീസിന് വിവരം കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മുംബൈ പോലീസിലെ മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അറിയിച്ചു. അതിനിടെ, ആദ്യം ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത ജയ്ഷ്-ഉല്‍-ഹിന്ദ് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകം തങ്ങള്‍ക്ക് പങ്കില്ലെന്ന സന്ദേശവും പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.

ഫെബ്രുവരി 25-ന് മുകേഷ് അംബാനിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നില്‍ സ്‌ഫോടക വസ്തുക്കളടങ്ങിയ വാഹനം കണ്ടെത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ജയ്ഷ്-ഉല്‍-ഹിന്ദിന്റെ പേരിലുള്ള ടെലഗ്രാം ചാനലില്‍ സംഭവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തുള്ള സന്ദേശങ്ങള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇതിനൊപ്പം ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ലിങ്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. മുംബൈ പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ ഫെബ്രുവരി 26-നാണ് ഈ ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ നിര്‍മിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഫെബ്രുവരി 27-ന് രാത്രിയാണ് സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കള്‍ ഉപേക്ഷിച്ചതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തുള്ള സന്ദേശങ്ങള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ ലിങ്ക് പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമായിരുന്നു. ഇതോടെ ടെലഗ്രാം സന്ദേശം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ളതാകുമെന്ന് പോലീസ് സംശയിച്ചു. പിന്നാലെ സ്വകാര്യ സൈബര്‍ ഏജന്‍സിയുടെ സഹായത്തോടെ ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ നിര്‍മിച്ച മൊബൈല്‍ ഫോണിന്റെ ലൊക്കേഷന്‍ കണ്ടെത്തി. തിഹാര്‍ ജയിലിലോ സമീപപ്രദേശത്തോ വെച്ചാണ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ നിര്‍മിച്ചതെന്നാണ് സൈബര്‍ ഏജന്‍സി പോലീസിന് നല്‍കിയ വിവരം. ഇതുസംബന്ധിച്ചാണ് പോലീസ് സംഘം നിലവില്‍ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. അതേസമയം, സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കളടങ്ങിയ വാഹനം ഉപേക്ഷിച്ച സംഭവത്തില്‍ ഒരു പങ്കുമില്ലെന്ന് ജയ്ഷ്-ഉല്‍-ഹിന്ദ് ഫെബ്രുവരി 28-ന് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു.

മുംബൈ പോലീസിന്റെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചാണ് സ്‌ഫോടക വസ്തുക്കള്‍ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തില്‍ ആദ്യം അന്വേഷണം നടത്തിയത്. പിന്നീട് മഹരാഷ്ട്ര തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സേന(എടിഎസ്)യ്ക്ക് അന്വേഷണം കൈമാറിയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞദിവസം എന്‍.ഐ.എ. അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു.

