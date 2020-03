കൊല്ലം: കടയ്ക്കല്‍ ഇട്ടിവയില്‍ ഭാര്യയെയും മകനെയും വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം വിമുക്തഭടന്‍ തൂങ്ങിമരിച്ചു. വയ്യാനം സ്വദേശി സുദര്‍ശനന്‍ (52) ആണ് ഭാര്യയെയും മകനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ജീവനൊടുക്കിയത്. ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് മൂന്നുമണിയോടെയാണ് മൂവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

സുദര്‍ശനനും ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള കുടുംബവഴക്കാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്കും ആത്മഹത്യയിലേക്കും നയിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമികനിഗമനം. ദമ്പതിമാര്‍ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ കോടതിയില്‍ കേസ് നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെത്തുടര്‍ന്ന് സുദര്‍ശനന്‍ വീടിന് സമീപത്തെ ചായ്പ്പിലായിരുന്നു താമസം.

ഞായറാഴ്ച രാവിലെ സുദര്‍ശനനെ വീടിന് സമീപം കണ്ടതായി അയല്‍വാസികള്‍ പറഞ്ഞു. വൈകീട്ട് മൂന്നുമണിയോടെയാണ് ഇയാളെ തൂങ്ങിമരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് വീടിനകത്ത് പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ ഭാര്യയുടെയും മകന്റെയും മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി. ഭാര്യയുടെ മൃതദേഹം അടുക്കളയിലും മകന്റെ മൃതദേഹം കിടപ്പുമുറിയിലുമാണ് കണ്ടത്. സംഭവത്തില്‍ കടയ്ക്കല്‍ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

