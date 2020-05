ഇരിങ്ങാലക്കുട: വേര്‍പിരിഞ്ഞ കാമുകിയുടെ സ്വകാര്യചിത്രങ്ങള്‍ വാട്‌സാപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കിയ യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍. മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് സ്വദേശി പുളിനംപറമ്പില്‍ അനില്‍കുമാറിനെ(34)യാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട സി.ഐ. എം.ജെ. ജിജോയും സംഘവും അറസ്റ്റുചെയ്തത്.

ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശിയായ യുവതിയുടെ പരാതിയെ തുടര്‍ന്നാണ് അറസ്റ്റ്. ഏറെനാള്‍ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ച ഇരുവരും പിന്നീട് തര്‍ക്കങ്ങള്‍ കാരണം പിരിഞ്ഞു. തുടര്‍ന്നാണ് യുവതിയുടെ നഗ്നചിത്രം ഇയാള്‍ തന്റെ വാട്സാപ്പ് സ്റ്റാറ്റസാക്കിയതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

എട്ടു മാസം മുമ്പ് മുളങ്കുന്നത്തുകാവില്‍ നഴ്‌സിനെ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ച കേസില്‍ പ്രതിയായ ഇയാള്‍ ഈ കേസില്‍ ജാമ്യമെടുത്ത് ഇറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് നഗ്നചിത്രം പ്രചരിപ്പിച്ച സംഭവത്തില്‍ പിടിയിലായതെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

