കൊട്ടിയം: തട്ടിപ്പു നടത്തി പണം അപഹരിച്ച ഇറാന്‍ സ്വദേശിയെ കൊല്ലം പഴയാറ്റിന്‍കുഴിയിലെ കടയിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. ഇറാന്‍ ടെഹ്‌റാന്‍ ഗോലിക്പൂര്‍ സ്വദേശി സൊഹറാബ് സലാഹി(41)നെയാണ് ആബിദ് ഫാന്‍സി സെന്ററില്‍ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത്.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 20-നാണ് ദേശീയ പാതയോരത്തെ കടയിലെത്തി കടയുടമ സെയ്‌നുലാബ്ദീനെ കബളിപ്പിച്ച് അരലക്ഷം രൂപയുമായി ഇയാള്‍ കടന്നത്. വൈകീട്ട് ആറുമണിയോടെ ഹരിയാണ രജിസ്‌ട്രേഷനുള്ള കാറില്‍ എക്‌സിക്യുട്ടീവ് വേഷം ധരിച്ചാണ് കടയിലെത്തിയത്. മുഷിഞ്ഞ നോട്ട് മാറ്റി പുതിയത് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ഡ്രിമ്മര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതെടുക്കാന്‍ കടയുടമ തിരിഞ്ഞ സമയത്തിനിടെ മേശവലിപ്പില്‍നിന്ന് പണം തട്ടിയെടുത്ത് കടന്നു.

ഇരവിപുരം പോലീസ് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ സി.സി.ടി.വി.ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച് ഇയാളെയും വാഹനവും തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു.

തിരുവല്ലയില്‍ സമാനമായ തട്ടിപ്പ് നടത്തി കടക്കാന്‍ ശ്രമിക്കവെ ഇയാള്‍ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി. പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്ന ഇരവിപുരം പോലീസ് കോടതിയില്‍നിന്ന് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയില്‍ വാങ്ങുകയായിരുന്നു. കൊല്ലം എ.സി.പി. പ്രദീപ് കുമാറിന്റെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ ഇരവിപുരം പോലീസ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ വിനോദ് കെ., എസ്.ഐ.മാരായ അനീഷ്, ബിനോദ് കുമാര്‍, ദീപു എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘമാണ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത്.

ഇയാള്‍ കൂടുതല്‍ തട്ടിപ്പുകള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം നടത്താനാണ് പോലീസിന്റെ നീക്കം.

