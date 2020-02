ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ എന്‍ജിനീയറിങ് വിദ്യാര്‍ഥി കുത്തേറ്റു മരിച്ച സംഭവത്തില്‍ ബി.എസ്.പി. മുന്‍ എം.എല്‍.എയുടെ മകന്‍ അറസ്റ്റില്‍. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷമാണ് എന്‍ജിനീയറിങ് വിദ്യാര്‍ഥിയായ പ്രശാന്ത് സിങ്(23) കുത്തേറ്റു മരിച്ചത്. അമന്‍ ബഹാദൂര്‍ എന്ന യുവാവിനെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാള്‍ കൊലപാതകത്തിലെ മുഖ്യപ്രതിയാണെന്നും ബി.എസ്.പി. മുന്‍ എം.എല്‍.എയുടെ മകനാണെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

ലഖ്‌നൗവിലെ ഗോമതി നഗര്‍ എക്‌സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഏരിയയിലായിരുന്നു സംഭവം. അവിടുത്തെ ഒരു അപ്പാര്‍ട്‌മെന്റില്‍ സുഹൃത്തിനെ കാണാന്‍ എത്തിയതായിരുന്നു പ്രശാന്ത്. ആറോളം പേരുണ്ടായിരുന്ന സംഘമാണ് പ്രശാന്തിനെ ആക്രമിച്ചത്. ഇവര്‍ അപ്പാര്‍ട്‌മെന്റിനു മുന്നില്‍ കാത്തുനില്‍ക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് അവിടേക്ക് കാറിലെത്തിയ പ്രശാന്തിനെ നെഞ്ചില്‍ കുത്തിപ്പരിക്കേല്‍പ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമീപത്തെ അപ്പാര്‍ട്‌മെന്റിലെ സി.സി.ടി.വി. ക്യാമറയില്‍ പതിഞ്ഞിരുന്നു.

വാരണാസി സ്വദേശിയായ പ്രശാന്ത്, ലഖ്‌നൗവിലെ പ്രമുഖ എന്‍ജിനീയറിങ് കോളേജിലെ വിദ്യാര്‍ഥിയാണ്. അപ്പാര്‍ട്‌മെന്റിലേക്ക് വന്ന ഒരു ഇന്നോവ കാര്‍ ഒരുകൂട്ടം ആളുകള്‍ ചേര്‍ന്ന് തടയുന്നതും മുന്നിലിരുന്ന രണ്ടുപേരെ ആക്രമിക്കുന്നതും സി.സി.ടി.വി. ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണാം. നിരവധി തവണ കുത്തേറ്റതിനു പിന്നാലെ പ്രശാന്ത് കാറില്‍നിന്ന് ഇറങ്ങിയോടുന്നതും വ്യക്തമാണ്. നെഞ്ചില്‍ കുത്തേറ്റ പ്രശാന്ത്, മുറിവ് കൈകൊണ്ട് അമര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച് അപ്പാര്‍ട്‌മെന്റിനുള്ളിലേക്ക് ഓടിക്കയറുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ അപ്പാര്‍ട്‌മെന്റിന്റെ പടിക്കെട്ടിലേക്ക് പ്രശാന്ത് കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് പ്രശാന്തിനെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചു.

വ്യക്തിപരമായ വൈരാഗ്യമാണ് കൊലപാതകത്തിനു പിന്നിലെന്ന് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് പോലീസ് പറഞ്ഞു. കോളേജിലെ ജൂനിയറും പ്രശാന്തും തമ്മില്‍ ബുധാനാഴ്ച വാക്കേറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. സമീപ ജില്ലയായ ബാരാബാങ്കിയില്‍ സുഹൃത്തിന്റെ പിറന്നാള്‍ ആഘോഷത്തിനു പോയപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം. ഈ വിദ്യാര്‍ഥിയാകാം കൊലപാതകത്തിനു പിന്നിലെന്ന് പ്രശാന്തിന്റെ സുഹൃത്ത് പോലീസിനോടു പറഞ്ഞതായി എന്‍.ഡി.ടി.വി. റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

