ഭോപ്പാല്‍: സ്‌കൂളിലെ ശുചിമുറിയില്‍ എട്ട് വയസ്സുകാരിയെ നാല് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ചേര്‍ന്ന് ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് പരാതി. മധ്യപ്രദേശിലെ ഉജ്ജ്വയിനിലെ ഒരു സ്‌കൂളില്‍ മാര്‍ച്ച് ഒമ്പതിനായിരുന്നു സംഭവം. പീഡനത്തിനിരയായ പെണ്‍കുട്ടിയും കുടുംബവും കഴിഞ്ഞദിവസം പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്.

സഹപാഠികളായ നാലുപേരാണ് ശുചിമുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചതെന്നാണ് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മൊഴി. ജനുവരി 21നും ഇവര്‍ സമാനരീതിയില്‍ പെരുമാറിയിരുന്നു. അന്ന് സ്‌കൂള്‍ ഗേറ്റില്‍നിന്ന് തന്നെ ശുചിമുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിച്ചു. ഇതിനുശേഷമുള്ള ദിവസങ്ങളിലും ഉപദ്രവിക്കുന്നത് പതിവായി. മാര്‍ച്ച് ഒമ്പതിനാണ് പിന്നീട് പീഡനത്തിനിരയാക്കിയതെന്നും പരാതിയില്‍ പറയുന്നു.

മാര്‍ച്ച് ഒമ്പതിനുണ്ടായ ദുരനുഭവത്തിന് ശേഷം പെണ്‍കുട്ടി എല്ലാകാര്യങ്ങളും വീട്ടുകാരോട് തുറന്നുപറഞ്ഞിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മാതാവ് സ്‌കൂളിലെത്തി പ്രിന്‍സിപ്പലിനെ കണ്ട് പരാതിപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ തന്റെ സ്‌കൂളില്‍ ഇതൊന്നും നടക്കില്ലെന്നായിരുന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ മടക്കി അയച്ചെന്നും ഇവര്‍ ആരോപിച്ചു.

അതേസമയം, സംഭവത്തില്‍ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആരെയും പിടികൂടിയിട്ടില്ലെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. വിശദമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്നും അതിനുശേഷം തുടര്‍നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

