കോട്ടയം: പൊന്‍കുന്നത്ത് എട്ട് വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന കേസില്‍ രണ്ടാനച്ഛന്‍ അറസ്റ്റില്‍. സ്‌കൂള്‍ അധികൃതരുടെ പരാതിയില്‍ പനമറ്റം സ്വദേശിയാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

രണ്ടാനച്ഛന്‍ നാളുകളായി പീഡിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് കുട്ടി സഹപാഠികളെയാണ് ആദ്യം അറിയിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് സഹപാഠികള്‍ സ്‌കൂള്‍ അധികൃതരെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

സ്‌കൂള്‍ അധികൃതര്‍ നടത്തിയ കൗണ്‍സിലിങ്ങില്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തോളമായി പീഡനം തുടരുന്നതായി വ്യക്തമായി. തുടര്‍ന്നാണ് സ്‌കൂള്‍ അധികൃതര്‍ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയത്.

Content Highlights: eight year old girl raped by stepfather