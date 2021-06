മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബുൽദാന ജില്ലയിൽ എട്ട് വയസ്സുകാരനെ കൊണ്ട് കോവിഡ് സെന്ററിലെ ശൗചാലയം വൃത്തിയാക്കിച്ചെന്ന് പരാതി. കുട്ടി ശൗചാലയം വൃത്തിയാക്കുന്ന വീഡിയോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് സംഭവം പുറംലോകമറിഞ്ഞത്.

ബുൽദാന ജില്ലയിലെ മാരോഡ് ഗ്രാമത്തിൽ കോവിഡ് ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രത്തിലാണ് എട്ടുവയസ്സുകാരനെ ശുചീകരണ ജോലിക്കായി നിയോഗിച്ചത്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരനാണ് കുട്ടിയെ ഈ ജോലി ഏൽപ്പിച്ചത്. അതേസമയം, പഞ്ചായത്തിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർക്കും ഇക്കാര്യം അറിയാമെന്നാണ് ജീവനക്കാരന്റെ വാദം.

സംഭവം വിവാദമായതോടെ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. ഇതിനായി അന്വേഷണസമിതിയും രൂപവത്‌കരിച്ചു. മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് സമിതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ ഉത്തരവാദികളായ ജീവനക്കാർക്കെതിരേ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് ചിത്ര വാഗും മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ദവ് താക്കറയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

