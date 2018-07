മേവത്: ഗർഭിണിയായ ആട് പ്രകൃതിവിരുദ്ധ പീഡനത്തിനിരയായി ചത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എട്ടു പേർക്കെതിരേ പോലീസ് കേസെടുത്തു. ഹരിയാണയിലെ മേവത് ജില്ലയില്‍ ജൂലായ് 25 ബുധനാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം.

അസ്ലു ഖാന്‍ എന്നയാളുടെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് ബുധനാഴ്ച രാത്രി ആടിനെ കാണാതാവുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് അസ്ലു ഖാനും സുഹൃത്തുക്കളും ചേര്‍ന്ന് തിരച്ചില്‍ നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് മൂന്നുപേര്‍ ചേര്‍ന്ന് ആടിനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടത്. ഇവരെ നാട്ടുകാര്‍ തടഞ്ഞുവച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തു. തുടർന്നാണ് അഞ്ചുപേര്‍ കൂടി സംഘത്തിലുണ്ടെന്ന വിവരം പുറത്തായത്.

ഇതിനിടെ മാരകമായി പരിക്കേറ്റ ആടിനെ അസ്ലുഖാന്‍ വീട്ടിലെത്തിച്ച് ചികിത്സ നല്‍കി. എന്നാല്‍ 50 ആഴ്ച ഗര്‍ഭിണിയായ ആട് കഴിഞ്ഞദിവസം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി.

Haryana: Pregnant goat died a day after allegedly being raped by 8 men in Mewat. Goat's owner (in pic) registered a police complaint on July 26. Police says, 'all accused are absconding. Medical of the dead goat will be conducted. Investigation is underway' pic.twitter.com/Ejyc6u56WT