ദുബായ്: 1.8 ബില്യണ്‍ ദിര്‍ഹം വിലവരുന്ന (ഏകദേശം 3500 കോടിയിലേറെ രൂപ) ലഹരിമരുന്ന് പിടികൂടി ദുബായ് പോലീസ്. വൈദ്യുതി കേബിളിനുള്ളില്‍ ഒളിപ്പിച്ച് കടത്തിയ ലഹരിമരുന്നാണ് ദുബായ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. ഇതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും ദുബായ് പോലീസ് ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവെച്ചു.

സംഭവത്തില്‍ നാലുപേരെ ദുബായ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഷാര്‍ജയിലുള്ള ഒരു 70 വയസ്സുകാരനായിരുന്നു ലഹരിക്കടത്ത് സംഘത്തിന്റെ തലവന്‍.

പ്യൂലെ എന്ന പോലീസ് നായയുടെ സഹായത്തോടെയായിരുന്നു ദുബായ് പോലീസിന്റെ ലഹരിവേട്ട. അതിനാല്‍ ഓപ്പറേഷന്‍ പ്യൂലെ 2 എന്നായിരുന്നു ലഹരിവേട്ടയ്ക്ക് നല്‍കിയ പേര്. പത്തുദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറിലേറെ കണ്ടയ്‌നറുകളാണ് പ്യൂലെയുടെ സഹായത്തോടെ പരിശോധിച്ചത്. ഇതിനിടെ സിറിയയില്‍ നിന്നെത്തിയ ചില കണ്ടയ്‌നറുകളില്‍ ലഹരിമരുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുകയായിരുന്നു.

#Video | Dubai Police reveal the details involving the arrest of drug trafficking gang, & the seizure of more than 35 million pills of Captagon , weighing around 5 tonnes.#Pule2 pic.twitter.com/kkwsjDur7j