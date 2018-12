കൊച്ചി: മദ്യലഹരിയില്‍ വളര്‍ത്തുമകന്‍ വീടിന് തീയിട്ടു, അമ്മ വെന്തുമരിച്ചു. വൈറ്റില മേജര്‍ റോഡില്‍ കുരിശുപള്ളിക്ക് സമീപം നേരേവീട്ടില്‍ പരേതനായ എന്‍.ഒ. ജോസഫിന്റെ രണ്ടാം ഭാര്യയായ മേരി (85) ആണ് മരിച്ചത്. ശരീരം മുഴുവന്‍ പൊള്ളലേറ്റ മേരി സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരിക്കുകയായിരുന്നു.

മദ്യപിച്ചെത്തിയ തങ്കച്ചന്‍ (സേവ്യര്‍) മേരി ജോസഫിനെ വീട്ടില്‍ പൂട്ടിയിട്ട ശേഷം വീടിന് തീകൊളുത്തുകയായിരുന്നു. വളര്‍ത്തുമകന്‍ തങ്കച്ചന് (60) കാര്യമായ പൊള്ളലുണ്ടായില്ല.

മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് വീടിന് തീവെച്ച തങ്കച്ചനെ മരട് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ശനിയാഴ്ച രാത്രി 10.45 -ഓടെയായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം. തീ ഉയരുന്നതു കണ്ട സമീപവാസികളാണ് വിവരം പോലീസിലും ഫയര്‍ സ്റ്റേഷനിലും വിളിച്ചറിയിച്ചത്. ഗാന്ധിനഗര്‍ ഫയര്‍ സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്ന് രണ്ടു യൂണിറ്റ് അഗ്നിരക്ഷാസേനാ വിഭാഗം എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഓടിട്ട വീട് ഭൂരിഭാഗവും കത്തിനശിച്ചിരുന്നു.

മേരിയും തങ്കച്ചനും



മേരി കിടന്ന മുറിയില്‍ നിന്നാകും തീ പടര്‍ന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. മുറിയും മുറിക്കുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ഫര്‍ണിച്ചറും തുണികളും പൂര്‍ണമായും കത്തിനശിച്ചു. മകന്റെ മുറിയിലേക്കും മേല്‍ക്കൂരയിലേക്കുമൊക്കെ തീപടര്‍ന്നു. അമ്മയും മദ്യപിച്ചെത്തുന്ന മകനും തമ്മില്‍ നിരന്തരം വഴക്കായിരുന്നുവെന്ന് സമീപവാസികളും പറയുന്നു. മൃതദേഹം ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ മോര്‍ച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി.

ജില്ലാ ഫയര്‍ ഓഫീസര്‍ എ.എസ്. ജോളി, അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ എസ്.എന്‍. സുരേഷ്, ലീഡിങ് ഫയര്‍മാന്മാരായ റോബു കുര്യാക്കോസ്, ടി. അജയ്കുമാര്‍ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഒരുമണിക്കൂറോളം ശ്രമിച്ചാണ് തീയണച്ചത്.

Content Highlight: Drunk man laid fire on the house; Mother was cremated