നോയിഡ: മദ്യലഹരിയിൽ എ.സി. ഓൺചെയ്ത് കാറിലിരുന്ന് ഉറങ്ങിയയാളെ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ബരോള സ്വദേശി സുന്ദർ പണ്ഡിറ്റിനെയാണ് വീടിന്റെ ബേസ്മെന്റിൽ കാറിൽ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടത്.

ബരോളയിൽ താമസിക്കുന്ന സുന്ദർ പണ്ഡിറ്റിന് നോയിഡ സെക്ടർ 107-ലും മറ്റൊരു വീടുണ്ട്. ആഴ്ചാവസാനം ഇവിടെ വരുന്നതും പതിവാണ്. സ്ഥിരം മദ്യപാനിയായ സുന്ദർ ശനിയാഴ്ച രാത്രിയും ഇവിടെയെത്തി മദ്യലഹരിയിൽ കാറിലിരുന്ന് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. വീടിന്റെ ബേസ്മെന്റിലാണ് കാർ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. പിറ്റേദിവസം രാവിലെ സഹോദരൻ വന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് സുന്ദറിനെ അബോധാവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഉടൻതന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു.

കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എ.സി. ഓൺ ചെയ്തിരുന്നതിനാൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വിഷവാതകം ശ്വസിച്ചാണ് മരണം സംഭവിച്ചതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം. സംഭവത്തിൽ കുടുംബം പരാതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും മരണത്തിൽ മറ്റു സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

