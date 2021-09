കണ്ണൂർ: വെള്ളൂരിലെ സുനിഷയുടെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണം ഭർതൃവീട്ടിലെ പീഡനമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ശബ്ദ സന്ദേശം പുറത്ത്. സുനീഷയും ഭർത്താവ് വിജേഷും തമ്മിലുള്ള ശബ്ദ സന്ദേശമാണ് പുറത്ത് വന്നത്. ഭർതൃ വീട്ടിലെ പീഡനം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നും വീട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്നും സുനിഷ ഭർത്താവിനോട് പറയുന്ന ശബ്ദരേഖയാണ് പുറത്ത് വന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സുനിഷ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്.

ഭർതൃ വീട്ടുകാർ നിരന്തരം മർദ്ദിക്കാറുണ്ടെന്നും ഇനിയും വീട്ടിൽ തുടർന്നാൽ ജീവനോടെ ബാക്കിയുണ്ടാവില്ലെന്നും സുനിഷ സഹോദരനോട് പറയുന്ന ശബ്ദ സന്ദേശം നേരത്തെ പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഭർത്താവ് വിജേഷുമായുള്ള ശബ്ദരേഖയും പുറത്തു വരുന്നത്.

ഇനിയും വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്നും സുനിഷ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ വിജേഷ് ഇതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. വീട്ടിലേക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ അവരും കൂടി ഇല്ലാതാകും എന്നും ശബ്ദ സന്ദേശത്തിൽ സുനിഷ പറയുന്നു.

കോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്താലും തനിക്ക് ഒരാളെയും പേടിയില്ലെന്നും എന്ത് വേണേലും ചെയ്തോ എന്നും വിജേഷ് വെല്ലുവിളി നടത്തുന്നതും ശബ്ദരേഖയിൽ ഉണ്ട്.

വെള്ളൂർ ചേനോത്തെ കിഴക്കേപുരയിൽ വിജേഷിന്റെ ഭാര്യ കോറോം സ്വദേശിനി സുനിഷയെയാണ് ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം കുളിമുറിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ അസ്വാഭാവികമരണത്തിന് പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഒന്നരവർഷം മുമ്പാണ് വിജേഷും സുനിഷയും വിവാഹിതരായത്. പ്രണയവിവാഹമായിരുന്നു. വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുവീട്ടുകാരും അകൽച്ചയിലായിരുന്നു. പിന്നീട് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായതിനെത്തുടർന്നാണ് സുനിഷ സ്വന്തം വീട്ടുകാരുമായി അടുത്തതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു.

സന്ദേശങ്ങളുടെ ആധികാരികത ഉറപ്പുവരുത്താൻ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്തേണ്ടിവരുമെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു.

