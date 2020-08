ന്യൂഡൽഹി: കോവിഡ് കാലത്ത് ശമ്പളം കുറച്ചതിനെ തുടർന്ന് വീട്ടുടമയെ ജോലിക്കാരൻ കൊലപ്പെടുത്തി. ഡൽഹി സ്വദേശി ഓംപ്രകാശിനെ(49)യാണ് ജോലിക്കാരനായ ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശി തസ്ലീം(21) കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടാംവാരമായിരുന്നു സംഭവം. കൃത്യം നടത്തിയതിന് ശേഷം ഒളിവിൽപ്പോയ തസ്ലീമിനെ കഴിഞ്ഞദിവസം വെസ്റ്റ് ഡൽഹിയിൽനിന്ന് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ഓംപ്രകാശിന്റെ മൊബൈൽ ഫോണും മറ്റു രേഖകളും പ്രതിയിൽനിന്ന് കണ്ടെടുത്തതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ച കത്തിയും ഇയാളിൽനിന്ന് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ക്ഷീരകർഷകനായ ഓംപ്രകാശിന്റെ വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരനായിരുന്നു തസ്ലീം. മാസം 15,000 രൂപയായിരുന്നു ശമ്പളം. എന്നാൽ കോവിഡും ലോക്ക്ഡൗണും കാരണം സാമ്പത്തികപ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതിനാൽ ശമ്പളം കുറയ്ക്കുമെന്ന് ഓംപ്രകാശ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതാണ് തർക്കത്തിലേക്കും കൊലപാതകത്തിലേക്കും നയിച്ചത്.

തർക്കത്തിനിടെ ഓംപ്രകാശ് തന്റെ മുഖത്തടിച്ചെന്നും ഇതോടെ വീട്ടുടമയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചെന്നുമാണ് പ്രതിയുടെ മൊഴി. ഓംപ്രകാശ് ഉറങ്ങുന്നതിനിടെ വടി കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചു. പിന്നാലെ കത്തി കൊണ്ട് കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി. ശേഷം മൃതദേഹം ചാക്കിൽക്കെട്ടി വീട്ടുവളപ്പിലെ കിണറ്റിൽ തള്ളുകയായിരുന്നു.

സംഭവത്തിന് പിറ്റേദിവസം ഓംപ്രകാശ് ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒരിടത്തേക്ക് പോയെന്നാണ് ഇയാൾ ബന്ധുക്കളോട് പറഞ്ഞത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ വീട്ടുടമയുടെ ബൈക്കും മൊബൈൽ ഫോണും കൈക്കലാക്കി പ്രതി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

രണ്ട്ദിവസമായിട്ടും ഓംപ്രകാശിനെക്കുറിച്ച് വിവരമില്ലാതായതോടെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരീപുത്രൻ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. ഓഗസ്റ്റ് 10-ാം തീയതി മുതൽ ഓംപ്രകാശിനെ കാണാനില്ലെന്നും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ജോലിക്കാരനും പിന്നീട് മുങ്ങിയതായും പരാതിയിലുണ്ടായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത പോലീസ് തിരച്ചിൽ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് കിണറ്റിൽനിന്ന് മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തത്.

കിണറ്റിൽനിന്ന് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നതായി അയൽക്കാരാണ് പോലീസിനെ അറിയിച്ചത്. തുടർന്ന് പോലീസെത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ചാക്കിൽകെട്ടിയ നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു. ഇതിനിടെ രക്ഷപ്പെട്ട തസ്ലീമിനായി ഉത്തർപ്രദേശിലും ഹരിയാണയിലും പോലീസ് വലവിരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെനിന്നെല്ലാം ഇയാൾ പോലീസിനെ കബളിപ്പിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞദിവസം ഡൽഹിയിലെത്തിയ പ്രതിയെ പോലീസ് സംഘം തന്ത്രപൂർവം വളഞ്ഞ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

Content Highlights:domestic help killed employer over pay cut in delhi