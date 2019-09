തൃശ്ശൂർ: ഭക്ഷണവും വെള്ളവും നൽകാതെ വീട്ടിൽ പൂട്ടിയിട്ട് അവശനിലയിൽ ചത്ത നായയ്ക്ക് പേവിഷബാധയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്. കാര്യാട്ടുകര പ്രശാന്തി നഗറിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന നെടുപുഴ തയ്യിൽ വീട്ടിൽ ബിസിലിയുടേതാണ് നായ. ഷിറ്റ്സു എന്ന ജപ്പാൻ ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് നായ.

ആളില്ലാത്ത വീടിനകത്ത് നായയെ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം നാട്ടുകാർ വിളിച്ചറിയിച്ചതനുസരിച്ച് ‘പോസ്’ എന്ന മൃഗസ്നേഹി സംഘടനാ പ്രവർത്തകരെത്തിയാണ് രക്ഷിച്ച് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. അവിടെയെത്തും മുമ്പ് നായ ചത്തു. സംഘടനാ പ്രവർത്തക പ്രീതി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വെസ്റ്റ് പോലീസ് കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയശേഷം കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്താമെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു പോലീസ്.

വ്യാഴാഴ്ച മണ്ണുത്തി വെറ്ററിനറി കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ നായയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പൂർത്തിയാക്കി. നായയ്ക്ക് പേവിഷബാധയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. ഭക്ഷണവും വെള്ളവും നൽകാത്തതിനാൽ നായയുടെ ആന്തരികാവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ചിരുന്നതായും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.

മൃഗങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരത തടയൽ നിയമപ്രകാരമാണ് ബിസിലിയുടെപേരിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നായയെ കൊണ്ടുപോകാൻ ചെന്നപ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ബിസിലി ഇതിന് അനുവദിച്ചില്ല. തുടർന്ന് പോലീസെത്തിയാണ് നായയെ പുറത്തെടുത്തത്. സംഭവശേഷം ബിസിലിയെ കാണാനില്ലെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. ഇവരെ കണ്ടെത്താനായി അന്വേഷണം തുടങ്ങിയെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

Content Highlights: Dog starved to death, case against owner, pet dog, Thrissur, rabies infection found in postmortem says reports