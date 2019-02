ഹൊസന്‍ഗാബാദ്: സര്‍ക്കാര്‍ ഡോക്ടര്‍ തന്റെ ഡ്രൈവറെ 24 കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച ശേഷം ആസിഡില്‍ ഇട്ടു. ഡ്രൈവറുടെ ഭാര്യയുമായി ഡോക്ടര്‍ അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു. ഡ്രൈവറെ ഒഴിവാക്കി അയാളുടെ ഭാര്യയെ സ്വന്തമാക്കാനാണ് കൊല നടത്തിയത്‌. സുനില്‍ മാന്‍ട്രി(58) എന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ഡോക് ടറാണ്‌ ബിനേന്ദ്ര എന്ന ബിരു പച്ചൗരി(30)യെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. മധ്യപ്രദേശിലെ ഹൊസങ്കബാദ്‌ എന്ന സ്ഥലത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞാണ് സംഭവം.

ഡോക്ടറുടെ പെരുമാറ്റത്തില്‍ സംശയം തോന്നിയ അയല്‍വാസികള്‍ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് എത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ക്രൂരത പുറംലോകം അറിയുന്നത്. ഡോക്ടറെ പോലീസ് കൈയോടെ പിടികൂടി.



ഭാര്യ മരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഡോക്ടര്‍ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു താമസം. 2017 ഏപ്രിലില്‍ ആണ് ഭാര്യ മരിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ 26കാരിയായ മകനും 23 കാരിയായ മകളും ജോലിസംബന്ധമായി മുംബൈയിലാണ്. ഇറ്റാര്‍സിയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയിലാണ് ഇദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്നത്.

2010 മുതല്‍ ആനന്ദ് നഗറില്‍ ഇവരുടെ വീടിന് സമീപം ഡോക്ടറുടെ ഭാര്യയും ഡ്രൈവറുടെ ഭാര്യയും ചേര്‍ന്ന് ബോട്ടീക്ക് തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഭാര്യ മരിച്ചതോടെ ഇവര്‍ നടത്തിയിരുന്ന ബോട്ടീക് ബിരുവിന്റെ ഭാര്യ ഒറ്റയ്ക്കാണ് നോക്കി നടത്തിയത്. വൈകാതെ ഡോക്ടറും ബിരുവിന്റെ ഭാര്യയും തമ്മില്‍ അടുപ്പത്തിലായി. സംശയം തോന്നിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് പല തവണ ബിരു ഡോക്ടറെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ബിരു ഡോക്ടറില്‍ നിന്ന് പണവും കൈക്കലാക്കി.

ബന്ധം തുടരണമെങ്കില്‍ ബിരുവിനെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഒടുവില്‍ ഡോക്ടര്‍ തീരുമാനിച്ചു. അതിന് മുന്നൊരുക്കമായിട്ടാണ് ബിരുവിനെ ഡ്രൈവറായി ഡോക്ടര്‍ നിയമിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച്ചയായിരുന്നു ബിരു ഡ്രൈവറായി ജോലിയിലില്‍ പ്രവേശിച്ചത്. അന്നേ ദിവസം ബിരുവിനോടൊപ്പം 20 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരമുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഡോക്ടര്‍ പോയി. വൈകുന്നേരം തിരികെയെത്തിയപ്പോള്‍ തനിക്ക് കടുത്ത പല്ലുവേദനയുണ്ടെന്ന് ബിരു പറഞ്ഞു. ഇത് അവസരമായി കണ്ട്‌ ഡോക്ടര്‍ ബിരുവിന് അധിക ഡോസ് മരുന്നു നല്‍കി. ബിരു മയക്കത്തിലായതോടെ ആദ്യം കഴുത്ത് അറുത്തു. പിന്നീട് വാള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ശരീരഭാഗങ്ങള്‍ 24 കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചു. നേരത്തെ വാങ്ങിവച്ചിരുന്ന ആസിഡില്‍ ഇവ നിക്ഷേപിച്ചു.

പോലീസ് വീട് പരിശോധിക്കാനെത്തിയപ്പോള്‍ ഡോക്ടറുടെ വസ്ത്രങ്ങളില്‍ രക്തം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ആസിഡില്‍ സൂക്ഷിച്ച നിലയില്‍ ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ചോദ്യം ചെയ്യലില്‍ ഡോക്ടര്‍ കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

