ഗോരഖ്പുര്‍: വിനോദയാത്രയ്ക്കാണെന്ന വ്യാജേന യുവതിയെ കൂട്ടികൊണ്ടുപോയി കൊന്നശേഷം പിടിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനായി മുന്‍ ഭര്‍ത്താവ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ അക്കൗണ്ട് സജീവമായി നിലനിര്‍ത്തി.ഗോരഖ്പുരിലെ അറിയപ്പെടുന്ന സർജനായ ധര്‍മ്മേന്ദ്ര പ്രതാപ് സിങ്ങ് ആണ് നേപ്പാളില്‍ മുന്‍ഭാര്യയെ കൂട്ടികൊണ്ടുപോയി കൊക്കയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് കൊന്നത്. രാഖി ശ്രീവാസ്തവ എന്ന രാജേശ്വരിയെ കഴിഞ്ഞ ജൂണിലാണ് ധര്‍മ്മേന്ദ്ര കൊന്നത്. തുടര്‍ന്ന് ഏഴുമാസത്തോളം രാഖിയുടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ അപ്‌ഡേഷനുകള്‍ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു.

ഡോക്ടറെ കൊലപാതകത്തിന് സഹായിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് പ്രമോദ് കുമാര്‍ സിങ്ങ്, ദേഷ്ദീപക് നിഷാദ് എന്നീ രണ്ടുപേരെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

രാഖിയെ കാണാനില്ലെന്ന് കാണിച്ച് സഹോദരന്‍ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. ഈ അന്വേഷണമാണ് രാഖിയുടെ കൊലപാതകം ചുരുളഴിയുന്നതിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. രാഖിയുടെ രണ്ടാം ഭര്‍ത്താവായ മനീഷിനെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്‌തെങ്കിലും നിരപരാധിയാണെന്ന് മനസിലായതിനെ തുടര്‍ന്ന് വെറുതെ വിട്ടു. എന്നാല്‍ ഇരുവരും നേപ്പാളില്‍ പോയിരുന്നതായും മനീഷ് തിരിച്ചുപോരുകയും രാഖി അവിടെ തുടരുകയും ചെയ്തതായി പോലീസ് കണ്ടെത്തി. എന്നാല്‍ ഈ സമയം ഡോക്ടര്‍ ധര്‍മ്മേന്ദ്രയും നേപ്പാളിലുണ്ടായിരുന്നതായി പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചു.

ഇതോടെ പോലീസ് അന്വേഷണം നേപ്പാളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചു. ഇതിനിടെ പൊക്രയിലെ ഒരു കൊക്കയില്‍ നിന്ന് യുവതിയുടെ മൃതശരീരം കണ്ടെത്തിയതായി നേപ്പാള്‍ പോലീസ് അറിയിച്ചു. ഇതോടെ ഡോക്ടര്‍ ധര്‍മ്മേന്ദ്രയെ പോലീസ് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് കൊലപാതകത്തിന്റെ ചുരുള്‍ അറിയുന്നത്. രാഖി ജീവനോടെയുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനായി ഇയാള്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് സജീവമായി നിലനിര്‍ത്തുകയും ഇതിലൂടെ രാഖി അസാമിലുണ്ടെന്ന് വരുത്തി തീര്‍ക്കുകയും ചെയ്തു.

2006ല്‍ രാഖിയുടെ അച്ഛന്റെ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഡോക്ടര്‍ ധര്‍മ്മേന്ദ്രയുമായി രാഖി പ്രണയത്തിലാകുന്നത്. വിവാഹിതനായ ഡോക്ടര്‍ 2011 ല്‍ രാഖിയെ രഹസ്യമായി വിവാഹം കഴിച്ചു. എന്നാല്‍ ഡോക്ടറുടെ ആദ്യ ഭാര്യ രഹസ്യ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുകയും രാഖിയെ ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ ഭര്‍ത്താവിനെ നിര്‍ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ 2016 ല്‍ രാഖി മനീഷുമായി പ്രണയത്തിലാവുകയും ഇയാളെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. അതേ സമയം ഡോക്ടറുമായുള്ള ബന്ധം തുടര്‍ന്നുപോന്നു. ഷഹപുരിലുള്ള ഡോക്ടറുടെ വീട് തന്റെ പേരിലേക്ക് മാറ്റാന്‍ രാഖി നിര്‍ബന്ധം തുടങ്ങിയതോടെ ഡോക്ടര്‍ രാഖിയെ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

നിരവധി തവണ താന്‍ രാഖിയെ കൊല്ലാന്‍ ശ്രമിച്ചതായി ഡോക്ടര്‍ പോലീസിനു മൊഴിനല്‍കി. പണവും സ്വത്തും ആവശ്യപ്പെട്ട് രാഖി തന്നെ നിരന്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായും ഡോക്ടര്‍ ധര്‍മ്മേന്ദ്ര പോലീസില്‍ മൊഴിനല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

രാഖി നേപ്പാളിലെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസിലാക്കിയ ഡോക്ടര്‍ കാണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതോടെ രാഖി ഭര്‍ത്താവിനെ തിരിച്ചയച്ചു.

പൊക്രാനില്‍വെച്ച് മയക്കുമരുന്നു കലര്‍ത്തിയ പാനീയം നല്‍കിയ ശേഷമാണ് ധര്‍മ്മേന്ദ്ര കൊക്കയിലേക്ക് രാഖിയെ തള്ളിയിട്ടത്. ഇയാള്‍ പോലീസിനോട് കുറ്റം സമ്മതിച്ചു.

രാഖിയുടെ മൈബൈല്‍ ഫോണ്‍ കൈക്കലാക്കിയ ധര്‍മ്മേന്ദ്ര ഇതില്‍ നിന്നും തുടരെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അപ്‌ഡേഷന്‍ നടത്തി. ഒക്ടോബര്‍ 4 ന് രാഖിയുടെ ഫോണ്‍ ഗുവാഹത്തിയില്‍ ഉണ്ടെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ ബന്ധുക്കള്‍ രാഖി ഗുവാഹത്തിയിലാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു.

ജൂണ്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ നാല് വരെ ഡോക്ടര്‍ നേപ്പാളില്‍ ഉള്ളതായി അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ സംശയം തോന്നിയ പോലീസ് ധര്‍മ്മേന്ദ്രയെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് കൊലപാതക കഥ പുറം ലോകം അറിയുന്നത്.

