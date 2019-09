ദിസ്പുര്‍ (അസം): തേയിലത്തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ മര്‍ദ്ദനമേറ്റ് അസമില്‍ ഡോക്ടര്‍ മരിച്ചു. ഡോ. ദേബന്‍ ഗുപ്ത (73) ആണ് മരിച്ചത്.

എസ്റ്റേറ്റിലെ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്ന സോമ്ര മാജി എന്ന തോട്ടം തൊഴിലാളി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചിരുന്നു. മരണ സമയത്ത് എസ്‌റ്റേറ്റ് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടര്‍ ദേബന്‍ ഗുപത സ്ഥലത്തില്ലാതിരുന്നത് തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ ജീവനക്കാര്‍ മുറിയില്‍ പൂട്ടിയിട്ട് ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിച്ചുവെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

എസ്റ്റേറ്റിലെ വെല്‍ഫെയര്‍ ഓഫീസര്‍ സ്ഥലത്തെത്തിജീവനക്കാരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് പോലീസും സി.ആര്‍.പി.എഫും സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് അക്രമികളെ പിന്തിരിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് ഡോക്ടറെ ജോര്‍ഹട്ട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല. തേയിലത്തോട്ടത്തിലെ തൊഴിലാളികള്‍ക്കൊപ്പം പുറത്തുനിന്ന് എത്തിയവരും ഡോക്ടറെ മര്‍ദ്ദിച്ചുവെന്ന് അമാല്‍ഗമേറ്റഡ് പ്ലാന്റേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. സംഘര്‍ഷത്തിനിടെ ഡോക്ടര്‍ക്കുനേരെ കല്ലേറുമുണ്ടായി.

സംഭവത്തില്‍ മജിസ്‌ട്രേട്ട്തല അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 19 പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തു. സ്ഥിതിഗതികള്‍ ശാന്തമാകുന്നതുവരെ തൊഴിലാളികളുടെ ശമ്പളം തടഞ്ഞുവെക്കുമെന്ന് എസ്റ്റേറ്റ് ഉടമകള്‍ പറഞ്ഞു.

