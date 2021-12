ഗുവാഹട്ടി: ഫുട്‌ബോള്‍ ഇതിഹാസം ഡീഗോ മറഡോണയുടെ വാച്ച് മോഷ്ടിച്ചയാളുടെ കൈയില്‍നിന്ന് കൂടുതല്‍ സാധനസാമഗ്രികള്‍ കണ്ടെടുത്തതായി പോലീസ്. കഴിഞ്ഞദിവസം പിടിയിലായ വാസിദ് ഹുസൈന്റെ ഭാര്യവീട്ടില്‍നിന്നാണ് ഐപാഡുകള്‍ അടക്കം പോലീസ് കണ്ടെടുത്തത്. ഇവയില്‍ പലതും മറഡോണയുടേതാണെന്നും സംശയമുണ്ട്.

രണ്ട് ഐപാഡുകള്‍, ഒരു ജാക്കറ്റ്, ഒരു ടീഷര്‍ട്ട്, രണ്ട് ജോഡി ഷൂ, ഒരു പാവ, രണ്ട് സ്‌ക്വാഷ് റാക്കറ്റുകള്‍, ഒരു വാച്ച്, ആറ് ലൈറ്ററുകള്‍, ഒരു വാസ്ലിന്‍ ബോട്ടില്‍, തൊപ്പി എന്നിവയാണ് പ്രതിയുടെ വീട്ടില്‍നിന്ന് കൂടുതലായി കണ്ടെടുത്തത്. ഇതില്‍ ഏതെല്ലാമാണ് മറഡോണയുടേതെന്ന് പരിശോധിച്ച് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഖുമാത്തൈയിലെ പ്രതിയുടെ ഭാര്യവീട്ടില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇതെല്ലാം പിടിച്ചെടുത്തതെന്നും ശിവസാഗര്‍ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് രാകേഷ് റോഷന്‍ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് മറഡോണയുടെ വിലകൂടിയ ഹുബ്ലോ വാച്ച് മോഷ്ടിച്ച വാസിദ് ഹുസൈനെ അസം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ദുബായില്‍ മറഡോണയുടെ സാധന സാമഗ്രികള്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കമ്പനിയിലെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനായിരുന്നു പ്രതി. ഇവിടെനിന്നാണ് വില കൂടിയ വാച്ച് മോഷ്ടിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റില്‍ നാട്ടിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തു. ദുബായ് പോലീസ് നല്‍കിയ വിവരത്തെത്തുടര്‍ന്നാണ് അസം പോലീസ് ഇയാളെ കണ്ടെത്തി പിടികൂടിയത്. മറഡോണയുടെ വാച്ചും പ്രതിയില്‍നിന്ന് കണ്ടെടുത്തിരുന്നു.

It is to be ascertained how much of them belong to Maradona.@assampolice @DGPAssamPolice @gpsinghips @HardiSpeaks pic.twitter.com/oNE1hEn9NR