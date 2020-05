ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് മുക്തി നേടി ആശുപത്രിയില്‍നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ വനിതാ ഡോക്ടറെ അയല്‍ക്കാരന്‍ ഫ്‌ളാറ്റില്‍ പൂട്ടിയിട്ടു. ഡല്‍ഹിയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടറായ യുവതിക്കാണ് താമസസ്ഥലത്ത് ദുരനുഭവമുണ്ടായത്. സംഭവത്തില്‍ ഡോക്ടര്‍ ഡല്‍ഹി പോലീസിന് പരാതി നല്‍കി. ഡോക്ടറുടെ അയല്‍വാസിയായ മനീഷ് എന്നയാള്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു.

ആശുപത്രിയില്‍ കോവിഡ് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വനിതാ ഡോക്ടര്‍ക്കും രോഗബാധയുണ്ടായത്. തുടര്‍ന്ന് ചികിത്സ തേടുകയും രോഗമുക്തി നേടുകയും ചെയ്തു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് ആശുപത്രി വിട്ട് ഡല്‍ഹി വസന്ത്കുഞ്ചിലെ ഫ്‌ളാറ്റില്‍ ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിയാനായി തിരിച്ചെത്തിയത്. എന്നാല്‍ ഡോക്ടര്‍ തിരിച്ചെത്തി എന്നറിഞ്ഞതോടെ അയല്‍ക്കാരനായ മനീഷ് ഫ്‌ളാറ്റിലെത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.

കോവിഡ് രോഗി ഇവിടെ താമസിക്കരുതെന്ന് എവിടേക്കെങ്കിലും മാറിപോകണമെന്നുമായിരുന്നു ഇയാളുടെ ആവശ്യം. താന്‍ കോവിഡ് രോഗമുക്തി നേടിയെന്നും പരിശോധനകള്‍ നെഗറ്റീവായെന്നും ഡോക്ടര്‍ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇയാള്‍ ചെവികൊണ്ടില്ല. പിന്നാലെ ഡോക്ടര്‍ക്കെതിരെ അസഭ്യം പറയുകയും ഫ്‌ളാറ്റില്‍ പൂട്ടിയിടുകയുമായിരുന്നു.

Content Highlights: delhi woman doctor who recovered from covid locked up in her flat by neighbour