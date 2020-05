ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം ചാറ്റ് റൂമില്‍ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനികളെ ലൈംഗികപീഡനത്തിനിരയാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച നടത്തിയ വിദ്യാര്‍ഥിസംഘത്തിലെ ഒരാളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. മറ്റുള്ളവരെ പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ഉടന്‍ കസ്റ്റിഡിയിലെടുത്തേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ ബോയ്‌സ് ലോക്കര്‍ റൂം എന്ന പേരിലുള്ള ഗ്രൂപ്പിലാണ് പെണ്‍കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അശ്ലീലവും ലൈംഗികതയും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തത്. ഡല്‍ഹിയിലെ പ്രശസ്തമായ അഞ്ച്‌ സ്‌കൂളിലെ 11,12 ക്ലാസ്സുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന 20 പേരാണ് ഇതിനുപിന്നിലെന്ന് പോലീസ് സൈബര്‍ സെല്‍ കണ്ടെത്തി. ഒരാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു, മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ പിടിച്ചെടുത്തു. ഗ്രൂപ്പ് ഡിയാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു.

ഞായാറാഴ്ചയാണ് ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നത്. പെണ്‍കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ അശ്ലീല കമന്റുകളോടെ ഗ്രൂപ്പില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റ സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ടുകള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇത് സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ വൈറലായി. ട്വിറ്ററില്‍ #boyslockerroom ഹാഷ് ടാഗ് ട്രെന്‍ഡിങിലെത്തി. ഇതോടെയാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.

ഗ്രൂപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ അറിയാനായി ഡല്‍ഹി സൈബര്‍ സെല്‍ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായി ഡല്‍ഹി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

