ന്യൂഡൽഹി: സ്ത്രീകൾക്കെതിരേ നഗ്നതാപ്രദർശനവും ലൈംഗികാതിക്രമവും നടത്തിയ ഡൽഹി പോലീസിലെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ അറസ്റ്റിൽ. ട്രാഫിക് യൂണിറ്റിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന എസ്.ഐ. പുനീത് ഗരേവാളിനെയാണ് ദ്വാരക പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാൾക്കെതിരേ പോക്സോ വകുപ്പുകളടക്കം ചുമത്തി നാല് കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ദ്വാരകയിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയും പെൺകുട്ടികൾക്കെതിരേയും ലൈംഗികാതിക്രമം നടന്നതായി കഴിഞ്ഞദിവസങ്ങളിൽ പോലീസിന് പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നു. നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇല്ലാത്ത കാറിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന യുവാവാണ് സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിക്കുകയും നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തുകയും ചെയ്തത്. ഒക്ടോബർ 17 മുതൽ 20 വരെയുള്ള തീയതികളിൽ നാല് പരാതികളാണ് ഇയാൾക്കെതിരേ ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ ആളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ പോലീസിന് പ്രതിയെ പിടികൂടാനായിരുന്നില്ല.

ഇതിനിടെ പരാതിക്കാരിലൊരാൾ സംഭവങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിൽ വീഡിയോയും പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. താൻ സൈക്കിളിൽ പോകുന്നതിനിടെ കാറിലെത്തിയ യുവാവ് വഴി ചോദിക്കാൻ നിർത്തിയെന്നും പിന്നാലെ പാന്റ്സിന്റെ സിപ്പ് അഴിച്ച് നഗ്നത പ്രദർശനം നടത്തിയെന്നുമായിരുന്നു ഇവർ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത്. പ്രതി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറിന്റെ ചിത്രങ്ങളും സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് കാറിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടറാണ് സംഭവത്തിന് പിന്നിലെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. വിവാഹിതനായ എസ്.ഐ.യെ കഴിഞ്ഞദിവസം ഡൽഹിയിലെ വീട്ടിൽനിന്നാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

