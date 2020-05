ന്യൂഡല്‍ഹി: മകനെ വെടിവെച്ചുകൊലപ്പെടുത്തിയ അറുപതുകാരനെ ഡല്‍ഹി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഡല്‍ഹി സ്വദേശി ഓംപാലിനെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 33 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് സമാനരീതിയില്‍ ഇയാള്‍ അമ്മയെയും കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

മദ്യപാനിയാണ് ഓംപാല്‍. മദ്യപിച്ചുവന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഓംപാലും ഭാര്യ പവിത്ര ദേവിയും തമ്മില്‍ വഴക്കുണ്ടായി. മദ്യപാനം നിര്‍ത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട ഭാര്യയുമായി വഴക്കിടുന്നതിനിടയില്‍ മകന്‍ ഇടപെടുകയായിരുന്നു. അമ്മയെ വഴക്കുപറയുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് മകന്‍ അച്ഛനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന ഓംപാല്‍ മകനുമായും വഴക്കിട്ടു. ഇടയില്‍ അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയ ഓംപാല്‍ തോക്കെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് മകനെ വെടിവെക്കുകയായിരുന്നു.

1987-ലാണ് മദ്യപാനം നിര്‍ത്താന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട അമ്മയെ ഓംപാല്‍ സമാനരീതിയില്‍ കൊലപ്പെടുത്തുന്നത്. അഞ്ചുമക്കളാണ് ഓംപാലിനും പവിത്രയ്ക്കും. പോലീസ് തോക്ക് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

