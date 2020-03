ന്യൂഡല്‍ഹി: സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ചിത്രത്തിന് പിന്നാലെ പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ കുടുങ്ങിയത് രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ ഗുണ്ടാത്തലവനും കൂട്ടാളികളും. കൊലപാതകം, കാര്‍ മോഷണം, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകല്‍, പണം തട്ടിയെടുക്കല്‍ തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ കേസുകളില്‍ പ്രതികളായ ജിതേന്ദര്‍ എന്ന ജോഗി, രോഹിത് എന്ന മോയി, കുല്‍ദീപ് മാന്‍ എന്ന ഫാജ്ജ, കപില്‍ എന്നിവരെയാണ് ഡല്‍ഹി പോലീസ് കഴിഞ്ഞദിവസം പിടികൂടിയത്. ഡല്‍ഹി പോലീസിന്റെ സ്‌പെഷ്യല്‍ സെല്‍, രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം എന്നിവര്‍ നടത്തിയ സംയുക്ത അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇവര്‍ വലയിലായത്.

ജിതേന്ദര്‍ എന്ന ജോഗിയായിരുന്നു സംഘത്തലവന്‍. കഴിഞ്ഞ നാല് വര്‍ഷമായി ഇയാള്‍ക്കായുള്ള തിരച്ചിലിലായിരുന്നു പോലീസ്. ഒടുവില്‍ ജോഗി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാമൂഹികമാധ്യമ അക്കൗണ്ടില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ചിത്രമാണ് വഴിത്തിരിവായത്. ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് ജോഗി ഒരു കഫേയില്‍നിന്നുള്ള ചിത്രം സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കുവെച്ചത്. ഈ ചിത്രത്തിലെ കപ്പുകളില്‍ ജോഗി, രോഹിത്, ഫാജ്ജ എന്ന പേരും എഴുതിയിരുന്നു. ജോഗി ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് കരുതുന്ന അക്കൗണ്ട് നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു പോലീസ് സംഘം ഉടന്‍തന്നെ ഈ കഫേ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ തുടങ്ങി.

ഗുരുഗ്രാമിലെ ഒരു കഫേയില്‍നിന്നാണ് പ്രസ്തുത ചിത്രം പകര്‍ത്തിയതെന്ന് പോലീസ് അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. ഖേര്‍ഖിദൗല ടോള്‍ പ്ലാസയില്‍നിന്നും നിര്‍ണായക വിവരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചു. തുടര്‍ന്നാണ് സെക്ടര്‍ 82 മാപ്‌സ്‌കോ കാസബെല്ലയിലെ ഒരു ഫ്‌ളാറ്റിലാണ് ജോഗിയുടെയും സംഘത്തിന്റെയും താമസമെന്ന് പോലീസ് മനസിലാക്കിയത്. ഉടന്‍തന്നെ ഡല്‍ഹി പോലീസിന്റെ വിവിധസംഘങ്ങള്‍ ഫ്‌ളാറ്റും പരിസരവും വളഞ്ഞു. രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും പോലീസിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായി.

ഇതിനിടെ, പോലീസ് സംഘം തങ്ങളെ വളഞ്ഞതറിഞ്ഞ ജോഗിയും സംഘവും കീഴടങ്ങാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. പോലീസ് തങ്ങളെ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയേക്കാമെന്നും അതിനാല്‍ കീഴടങ്ങാന്‍ തയ്യാറാണെന്നുമുള്ള വീഡിയോ ഇതിനിടെ ജോഗി സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലെ പോലീസ് സംഘം ഫ്‌ളാറ്റിലെത്തി നാലുപേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

പ്രതികളില്‍നിന്ന് ആറ് വിദേശനിര്‍മിത തോക്കുകള്‍, എഴുപതിലധികം വെടിയുണ്ടകള്‍, തട്ടിയെടുത്ത ഒരു കാര്‍ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

