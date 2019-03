ഡെറാഡൂണ്‍: ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിയെ സീനിയര്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ മര്‍ദ്ദിച്ച് കൊന്നു. ദെഹ്റാദൂണിലെ ബോര്‍ഡിങ്ങ് സ്‌കൂളിലാണ് സംഭവം. സ്‌കൂള്‍ അധികൃതര്‍ സംഭവം പുറം ലോകം അറിയാതിരിക്കാനായി മൃതശരീരം ക്യാമ്പസില്‍ കുഴിച്ചിട്ടു.

സ്‌കൂള്‍ വിനോദയാത്രയ്ക്കിടെ 12 കാരന്‍ ബിസ്‌ക്കറ്റ് മോഷ്ടിച്ചുവെന്ന ആരോപണമാണ് കൊലപാതകത്തില്‍ കലാശിച്ചത്. ഇതിനുള്ള പ്രതികാരമായി സീനിയേഴ്‌സ് കുട്ടിയെ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റും സ്റ്റമ്പും ഉപയോഗിച്ച് മര്‍ദ്ദിച്ചു. ക്യാമ്പസ് വിട്ട് പുറത്ത് പോകാനും കുട്ടിയെ അനുവദിച്ചില്ല.



തുടര്‍ന്ന് കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചിരുന്നു. ഉടനെ സംഭവം മൂടിവെക്കാനായി സ്‌കൂള്‍ അധികൃതര്‍ ക്യാമ്പസില്‍ തന്നെ കുട്ടിയുടെ ശരീരം കുഴിച്ചിടുകയായിരുന്നു. ക്യാമ്പസില്‍ നിന്ന് മൃതദേഹം വീണ്ടെടുത്ത പോലീസ് പോസ്റ്റ് മോര്‍ട്ടത്തിനയച്ചു.

#Uttarakhand: A 12-yr-old student beaten to death by his two seniors at a boarding school in Dehradun. SSP Dehradun says, "2 senior students had beaten him. Postmortem report revealed internal injury shock as cause of death. 5 people including 2 students have been arrested." pic.twitter.com/Rd1UHXZynk